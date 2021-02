Janša predlaga nadzor Evropske komisije, kdo pri nas ogroža vrednote EU

Predsednik vlade Janez Janša (SDS) je predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen uradno povabil, naj delovna skupine Evropske komisije v najkrajšem času obišče Slovenijo, da bi se prepričala o stanju demokracije, vladavini prava, neodvisnosti sodstva in svobode ter pluralnosti medijev pri nas. To je premier storil po tem, kot je zapisal v vabilu, ko je tudi podpredsednica Evropske komisije Věra Jourová ponovila obtožbe v zvezi s svobodo tiska, ki so jih že prej po posamičnih medijskih objavah brez kakršnihkoli dokazov izrekali tiskovni predstavniki Evropske komisije. Premier se strinja, da država ima težave, a so obratne vrste, kot trdijo te kritike. Janša je predlagal, da bi v poročilu po preverjanju dejstev Evropska komisija predlagala tudi ukrepe, kako nasloviti in odpraviti probleme nedokončane tranzicije v medijih, sodstvu in državni administraciji v Sloveniji.

Premier Janez Janša v pismu opozarja, da Slovenija 1. julija prevzema predsedovanje Evropski uniji in da smo bili podobnim absurdnim obtožbam proti njegovi vladi enako kot zadnje tedne priča že leta 2008, ko se je država prvič pripravljala na predsedovanje svetu EU. Takrat je po Evropi krožilo pismo 571 novinarjev in urednikov, v katerem so ti trdili, da slovensko predsedovanje predstavlja grožnjo celotni Uniji.

Janša: Absurdne obtožbe, ki jih z lahkoto zavrne vsak, ki spremlja medije

Pobudnika peticije 571 sta bila Blaž Zgaga (nekoč Večer) in Matej Šurc (Radio Slovenija), med podpisniki pa je bil tudi predsednik danes največje opozicijske stranke Marjan Šarec (LMŠ), ki je bil takrat kot komik zaposlen na TVS.

"Tudi takrat so številni evropski mediji povzemali takšne absurdne obtožbe kot objektivno poročanje in jih nenehno ponavljali," v pismu predsednici Evropske komisije opozarja Janša, ki povzema, da se predsedovanje državi EU pozneje "ni izkazalo za veliko grožnjo Uniji".

Pred EU je kopica izzivov, država se kljub pandemiji odgovorno pripravlja na vodenje Sveta EU, je v vabilu na obisk zapisal Janša in dodal: "Ne želimo pa, da sredi trdega dela letijo na nas absurdne obtožbe, ki jih z lahkoto zavrne vsak, ki ob korektnem prevajalcu dan ali dva spremlja medijsko in politično dogajanje v Sloveniji."

Premier je Evropski komisiji predlagal, da bi še posebej preverili, ali je v skladu z evropskimi normami in temeljnimi načeli vladavine prava v katerikoli državi članici EU 20 nenavadnih primerov na področja medijev, sodstva in delovanja družbe.

Primeri Petek, Meško, Božič, Šarec, Vesel

Med temi primeri Janša navaja razvpite dogodke, denimo pretep in poskus umora novinarja Mira Petka, ki je kritično poročal o korupciji lokalnih tajkunov, povezanih s takratno oblastjo, ko storilci po več kot desetletju še niso kaznovani, primer novinarja slovenske tiskovne agencije Boruta Meška, ki ga, ker ni poročal v skladu z željami direktorja, brutalno šikanirajo in odpustijo iz službe, čeprav boleha za rakom (in kmalu za tem umre), primer, ko premierka Alenka Bratušek toži novinarja Janija Božiča, kar se je končalo s pogojno obsodbo na pet mesecev zapora samo za objavo fotografije njenega pošiljanja sporočil med javnim prenosom seje državnega zbora, primer, ko je premier Marjan Šarec leta 2018 javno pozval državna in druga podjetja, naj ne objavljajo oglasov v tistih medijih, ki kritizirajo njegovo vlado, primer, ko predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel krši prepoved konflikta interesov in vladavine prava, a še naprej dela, kot da se nič ni zgodilo, primer, ko se sodniki in sodnice udeležujejo strankarskih prireditev, v opravah s simboli totalitarnih režimov ...

Janša med nenavadnimi dogodki opozarja tudi na to, da je moral sam v času uradne volilne kampanje pred volitvami poslancev, na katerih se mu je obetala zmaga, zaradi lažnih obtožb v zapor.

Celotno vabilo premiera predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, je takšno: