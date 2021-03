SDS najvišje v zadnjih pol leta, DeSUS strmoglavil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Februarska javnomnenjska raziskava Inštituta Mediane za POP TV je največji vladni stranki pokazala 18,2 odstotno podporo, kar je za 1,3 odstotne točke več kot januarja in je po podatkih televizije najvišja podpora v zadnjih šestih mesecih. Ob upoštevanju samo opredeljenih vprašanih je podpora stranke, ki jo vodi Janez Janša, skočila na 27,5 odstotka.

SD se je odlepil od Levice in LMŠ

Sledi ji SD Tanje Fajon, ki je v primerjavi z januarsko raziskavo doživela še večji skok in se z 16,6 odstotka (če upoštevamo samo opredeljene) odlepila od opozicijskih kolegov Levice (12,4 odstotka) in LMŠ Marjana Šarca (12 odstotkov). V primerjavi z raziskavo Ninamedie v sredini februarja se je na eni strani SD dvignila podpora, Levici pa je na drugi strani padla.

Če je največji vladni stranki SDS podpora rasla, je preostalima dvema koalicijskima strankama padla. NSi je z januarskih 7,7 odstotka (preračunano samo opredeljene anketirance) padla na 6,5 odstotka, SMC Zdravka Počivalška je z 2,2 odstotka padla na 1,2 odstotka in bi bila daleč od parlamentarnega praga, če upoštevamo samo opredeljene volivce. Ob prej naštetih bi se v parlament uvrstila še SAB Alenke Bratušek, ki ji je podpora v primerjavi z januarsko anketo nekoliko padla, pred vrati bi ostal tudi SNS Zmaga Jelinčiča s 3,5 odstotka.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah agencij Parsifal za Nova24TV, Mediana za POP TV in Delo ter Ninamedia za Večer in Dnevnik.

Padec DeSUS

Foto: STA Po neuspešni nezaupnici vladi in propadu ideje, da bi Karl Erjavec postal novi premier, je večji padec doživela tudi njegova stranka DeSUS. Podpora ji je ob preračunu samo opredeljenih vprašanih z januarskih 3,9 padla na 1,8 in se je tako znašla na dnu ob koalicijski SMC.

Stranki DeSUS je javnomnenjska anketa Parsifala konec januarja ob preračunu na opredeljene vprašane namerila 5,7 odstotka podpore, v zadnjem mesecu pa je stranka upokojencev doživela velik padec.