Stranka SD onemogočila delo televizijskemu snemalcu

"Ob prihodu na sedež stranke je varnostnik oziroma nekdo, ki je preverjal prihode, našemu snemalcu fizično prepovedal vstop in dejal, da na dogodek naša medijska hiša ni vabljena in tam ni zaželena," je pojasnil urednik informativnega programa Nove24TV Aleksander Rant, ki je dogodek opisal tudi na Twitterju.

Po informaciji, ki jo je prejel od snemalca, se je Rant želel prepričati, ali navedeno drži oziroma kakšni so razlogi za to dejanje. Odgovor, ki ga je prejel, je po njegovih besedah takšen: "Dokler boste širili sovraštvo, boste nezaželeni na takšnih dogodkih."

Odgovor SD: "Vaš medij z načrtnim generiranjem laži in sovraštva deluje še naprej. Dokler bo tako, na naših dogodkih niste dobrodošli." Varnostnika bojda nimajo - očitno je naš snemalec videl duhove🤣 — Aleksander Rant (@AleksanderRant) February 26, 2021

Dogodek je bil javno napovedan

Novinarska konferenca oziroma izjava za medije stranke SD je bila sklicana že včeraj, dogodek je bil v napovedniku objavljen tudi na Slovenski tiskovni agenciji. Rant poudarja, da nikjer ni bilo zapisano, da je dogodek ekskluziven oziroma da je potrebna akreditacija ali celo vabilo. Do zdaj namreč na omenjenem mediju niso imeli težav s pokrivanjem dogodkov stranke, po Rantovih navedbah so jih tudi redno spremljali.

Hkrati še dodaja, da ga čudi, da se je za takšno potezo odločila stranka, ki se zavzema za medijsko svobodo in svobodo novinarjev. V stranki pa so se odločili za potezo, ki deluje ravno nasprotno vsemu, za kar se zavzemajo. "Predstavljajte si, da bi katera od vladnih strank storila kaj podobnega, kakšen bi bil odziv," se še sprašuje Rant.

ZNP: Gre za diskriminacijo, proti dogodku ostro nasprotujemo

"V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) ostro protestiramo proti dogodku, ki se je zgodil danes," so zapisali in dodali, da je Nova24TV uradno zabeležena v razvidu medijev in ima enake pravice sodelovanja na novinarskih dogodkih kot vsi drugi mediji.

"Tovrstno omejevanje dela medijev ni sprejemljivo ne za opozicijsko ne za vladno ali katerokoli drugo stranko in grobo posega v svobodo dela medijev. Posebej je nerazumljivo s stranki stranke, ki dnevno opozarja na domnevne pritiske na delo medijev v Sloveniji, in katere evropski poslanci v Evropskem parlamentu sprožajo razprave o domnevnem kršenju medijske svobode v Sloveniji. Očitno v SD pritiske na medije opazijo le takrat, ko naj bi jih izvajajo drugi," še navajajo.

Prepričani so, da gre za diskriminacijo, ki je v nasprotju z vrednotami medijske svobode, pa tudi same demokracije.

V ZNP pričakujejo, da bodo v stranki SD preklicali objavo na Twitterju, namenjeno Novi24TV, da njeni novinarji na dogodkih SD niso dobrodošli in da z njenimi novinarji in snemalci ne sodelujejo. "V kolikor do preklica ne bo prišlo, bomo pozvali vse ostale medije v Sloveniji, da v znak protesta bojkotirajo vse dogodke, ki jih prireja stranka SD," so še dodali.

O dogodkih bodo obvestili Evropski parlament, pristojno evropsko komisarko in mednarodna novinarska združenja.

Za odziv smo prosili tudi stranko SD, prav tako smo za stališče zaprosili Društvo novinarjev Slovenije. Odziva bomo objavili, ko jih bomo prejeli.