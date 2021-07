Janša dobil pismo podpore glede Irana člana Amnesty International

Slovenski premier Janez Janša je dobil pismo člana mednarodne organizacije za varstvo človekovih pravic in svoboščin Amnesty International, v katerem je pisec izrazil globok poklon za udeležbo in govor na Svetovnem forumu za svobodni Iran. "Iskreno smo vam hvaležni, da ste se kot edini voditelj katerekoli države udeležili letošnjega vrha iranske opozicije in s tem krvoločnemu iranskemu državnemu vrhu, na čelu z novoizvoljenim predsednikom Ebrahimom Raisijem, jasno in glasno sporočili, da nam, prebivalcem svobodnega sveta, ni vseeno za kratenje temeljnih človekovih pravic kjerkoli na svetu ter da smo se za temeljne vrednote demokratične in odprte družbe pripravljeni tudi boriti," je zapisal.

Janša je pismo člana AI dobil slab teden po nastopu na dogodku v organizaciji iranske diaspore, kjer je pozval k neodvisni preiskavi pokola 30 tisoč političnih zapornikov v Iranu leta 1988. Opozoril je tudi na vlogo novoizvoljenega iranskega predsednika Ebrahima Raisija v tem pokolu.

V pismu je član AI opozoril na protivladne proteste leta 2009 in proteste ob sestrelitvi potniškega letala 2020, ko naj bi vladne sile na čelu z zloglasno Revolucionarno gardo umorile na stotine neoboroženih protestnikov, na tisoče pa naj bi jih še zaprle in mučile.

"Prav zaradi takšnih grozot so močni mednarodni pritiski in aktivna sodelovanja z demokratično iransko opozicijo ključnega pomena, saj lahko le na takšen način zagotovimo izboljšanje katastrofalne situacije, ki vlada v tej državi," je zapisal član AI, ki se je zahvalil v svojem imenu in v imenu Amnesty International Slovenije.

"Glede na to, da je pred našo državo naslednjega pol leta predsedovanje Svetu Evropske unije, se zavedamo, da bo imel na ta račun slovenski politični vrh nadpovprečno težo v mednarodnih odnosih, zato iskreno upamo, da si boste s takšnimi in podobnimi gestami tudi v prihodnje (pa seveda tudi pozneje, ko Slovenije ne bo več vodila Sveta EU oziroma ko ne boste več predsednik slovenske vlade) prizadevali za odločno zavzemanje za človekove pravice in svoboščine, demokratična načela ter vladavino prava. To so namreč univerzalni standardi, ki jih morajo brezkompromisno spoštovati in upoštevati državne oblasti povsod po svetu, zanje pa si moramo absolutno zavzemati tudi zunaj državnih meja, pri čemer nas običajne puhlice raznih avtokratov o t. i. 'vmešavanju v notranje zadeve suverenih držav' niti pod razno ne smejo prestrašiti, kaj šele odvrniti od ukrepanja," je zapisal.

Iran poklical na pogovor slovensko veleposlanico, Slovenija storila enako

Josep Borrell Foto: Reuters Zaradi Janševih izjav je iransko zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Teheranu Kristino Radej. Obsodili so Janševo udeležbo na dogodku in njegove izjave ter zahtevali pojasnila.

Kasneje je tudi Slovenija na pogovor poklicala iranskega veleposlanika v Sloveniji, kjer so mu pojasnili, da Slovenija vselej zagovarja človekove pravice in temeljne svoboščine.

Borrell: Janševe izjave ne izražajo stališča EU

Udeležba Janše na dogodku je odmevala tudi v Evropi. Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je v nedeljo v telefonskem pogovoru z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom obsodil izjave slovenskega premierja. Borrell mu je zagotovil, da Janševe izjave ne izražajo stališča EU.

Same vsebine Janševih izjav Borrell ni izrecno komentiral. Na podlagi neuradnih informacij pa je mogoče razumeti, da se Bruslju sama sporočila glede človekovih pravic ne zdijo sporna, pač pa, da je vprašljiv način, kako so bila podana, poroča STA.