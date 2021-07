MZZ na pogovor poklicalo iranskega veleposlanika

Zunanje ministrstvo je danes na pogovor poklicalo iranskega veleposlanika v Sloveniji. Pojasnili so mu, da Slovenija vselej zagovarja človekove pravice in temeljne svoboščine. Na pogovor so ga poklicali, potem ko je iransko zunanje ministrstvo zaradi izjav premierja Janeza Janše o Iranu na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Teheranu.

Kot so zapisali na MZZ, so iranskemu veleposlaniku pogovoru prenesli stališče, da Slovenija vselej zagovarja človekove pravice in temeljne svoboščine. "To je v skladu z našimi vrednotami in zakonodajo. Slovenija in Evropska unija temeljita na odločni zavezanosti spodbujanju in zaščiti človekovih pravic, demokracije in pravne države po vsem svetu. To je v središču naših odnosov z drugimi državami in regijami," so poudarili.

Človekove pravice so univerzalne, nedeljive in medsebojno odvisne ter veljajo za vse ljudi, tudi za zapornike, ne glede na dejanja, za katera so bili obtoženi.

Borrell: Janševe izjave niso bile podane v imenu EU

Foto: Reuters Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je že pojasnil, da izjave premierja Janše na dogodku v organizaciji iranske diaspore niso bile podane v imenu EU, so še zapisali. Slovenija bo prek veleposlaništva v Teheranu – v tesnem sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje (EEAS) in visokim predstavnikom Borrellom – še naprej predstavljala EU v Iranu kot lokalno predsedujoča država. Z EEAS bodo še naprej v rednem stiku in usklajevali morebitne nadaljnje aktivnosti, so zapisali na MZZ.

"Aktivnosti Slovenije nikoli in na noben način niso uperjene proti katerikoli državi, ampak so v bran spoštovanja univerzalnih človekovih pravic in dostojanstva vsakogar," so poudarili.

Janša je na sobotnem dogodku v organizaciji iranske diaspore pozval k neodvisni preiskavi pokola 30 tisoč političnih zapornikov v Iranu leta 1988. Opozoril je tudi na vlogo novoizvoljenega iranskega predsednika Ebrahima Raisija v tem pokolu. Zaradi njegovih izjav je iransko zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Teheranu Kristino Radej. Obsodili so Janševo udeležbo na dogodku in njegove izjave ter zahtevali pojasnila.

Zarif obsodil izjave slovenskega premierja

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je v nedeljo v telefonskem pogovoru z Borrellom obsodil izjave slovenskega premierja. Borrell mu je zagotovil, da Janševe izjave ne izražajo stališča EU.

V tiskovni službi predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela so danes na vprašanje, ali je Michel govoril z Janšo o tem ter ali se mu zdijo dejanja in besede slovenskega premierja primerni, odgovorili, da tega ne komentirajo.

Da zadeve ne komentirajo, so dejali tudi v Evropski komisiji. Povedali so še, da predsednica Ursula von der Leyen z Janšo o tem ni govorila.

V evropski politični skupini socialistov in demokratov (S&D) so medtem zahtevali pojasnila o Janševi udeležbi na dogodku. Poudarili so, da je bila skupina, ki je organizirala dogodek, do leta 2009 na seznamu terorističnih organizacij v EU, zato je podpora premierja predsedujoče države taki skupini "izjemo neodgovorna" ter spodkopava prizadevanja EU za oživitev iranskega jedrskega sporazuma.