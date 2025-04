Predin bi Jankoviću prepovedal Zorana

Ker je Predin dejal, da resno razmišlja o sprožitvi akcije, s katero bi Jankoviću prepovedali uporabo imena Zoran, je ljubljanski župan Predina pozval, naj gre na upravno enoto in spremeni svoje ime. Poudaril je sicer, da se s tem predlogom šali.

Glasbenik s pestmi nad košarkarskega sodnika

Janković je v izjavi namignil na nasilni incident, ki ga je Predin uprizoril na košarkarski tekmi evropskega pokala v Stožicah med Olimpijo in Budivelnikom leta 2014. Takrat je znani glasbenik, sicer strastni košarkarski navijač, s pestmi napadel sodnika zaradi domnevno nepravičnega sojenja.

Zoran Predin je na košarkarski tekmi evropskega pokala v Stožicah med Olimpijo in Budivelnikom leta 2014 uprizoril incident, ko je s pestmi napadel sodnika zaradi domnevno nepravičnega sojenja. Foto: Aleš Fevžer

Predin se je sicer v nedavnem intervjuju za MMC RTV Slovenija distanciral od Jankovića: "Vse te stvari me spremljajo še danes – tudi to, da sem podprl sedanjega ljubljanskega župana, da je premagal skrajnega desničarja, kar mu je tudi uspelo. Zdaj pa me ta isti župan sramoti s svojo podporo Vučiću, tako da resno razmišljam, da bi sprožil akcijo, da bi mu prepovedali uporabo imena Zoran. Vsem nam dela sramoto."

Kesanje

Znani glasbenik se je po omenjenem incidentu na tekmi opravičil. Med drugim je v sporočilu zapisal: "Globoko se sramujem svojega nedopustnega dejanja po tekmi. Ne glede na to, da sem popolnoma izgubil nadzor nad sabo, ni nobenega opravičila za moje obnašanje. Iskreno se opravičujem vsem prizadetim, še posebej sodniku Lopesu. Upam, da ga nisem poškodoval, saj to ni bil moj namen."

Navijaška karantena

Opravičil se je tudi košarkarskemu klubu Olimpija, da je izrabil njihovo zaupanje, ko so mu dovolili nakup sezonske vstopnice ob robu igrišča. "Opravičujem se vsem pravim navijačem, saj še vedno trdim, da je takšno obnašanje nedopustno, ker podpiram samo športno in pošteno navijanje. V bodoče se odpovedujem obisku tekem, saj očitno ne znam krotiti svojih čustev. Obžalujem, da sem s svojim obnašanjem demonstriral slab zgled za mlajše navijaške navdušence. Želim si, da se takšno obnašanje na nobeni tekmi nikoli več ne ponovi."