Izzivalec Fajonove med slabo plačanimi poslanci

Poslanci in ministri, ki izgubijo funkcije, so za obdobje šestih mesecev po koncu mandata upravičeni do nadomestila. Med njimi so tudi nadomestni poslanci, ki so svoje poslansko mesto izgubili po vrnitvi vladnih funkcionarjev v poslanske klopi.

Tako sta še zadnjič nadomestilo poslanske plače dobila nekdanji zunanji minister Miro Cerar, ki bi se lahko vrnil v državni zbor, a je s položaja poslanca odstopil, in Nina Maurovič in vrst LMŠ, ki je svoje mesto izgubila po tem, ko se je v poslanske klopi usedel Rudi Medved, nekdanji minister za javno upravo v Šarčevi vladi. Cerar je prejel 3.238 evrov bruto, Maurovičeva pa 3.197 evrov bruto.

Relativno nizko plačo je prejel Jani Prednik, novopečeni kandidat za predsednika Socialnih demokratov, ki bo na oktobrskem kongresu izzval evropsko poslanko Tanjo Fajon. Zaradi svoje mladosti in posledično kratke delovne dobe je s 3.896 evri bruto uvrščen na dnu seznama. Prejel je več kot polovico manj od svoje konkurentke, ki službuje v Bruslju.

Najvišji znesek med poslanci (5.706 evrov bruto) je tudi tokrat prejel predsednik državnega zbora Igor Zorčič (SMC). Za ovratnik mu diha Branko Simonovič iz vrst DeSUS, ki se mora ob hudih spopadih znotraj stranke ukvarjati še z legalizacijo svoje nepremičnine v Semedeli pri Kopru. Avgusta je zaradi več delovne dobe od večine poslancev prejel 5.486 evrov bruto. Njegovi strankarski kolegi so prejeli naslednje plače: Franc Jurša 5.101 evro, Ivan Hršak 5.057 evrov, Jurij Lep 4.453 evrov, Robert Polnar 4.954 evrov.

Najnižjo plačo, 3.382 evrov bruto, je tudi ta mesec prejel 28-letni poslanec LMŠ Nik Prebil.

Koliko sta dobila Pahor in Kučan?

Iz urada predsednika republike so nam sporočili, da je predsednik države Borut Pahor za avgust prejel 5.494 evrov bruto plače, nekdanji predsednik Milan Kučan pa 1.702 evra bruto izplačila.