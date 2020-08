Poslanci in poslanke so prejeli plače za mesec julij. Najvišjo med njimi je na svoj račun prejel predsednik državnega zbora. Predsednik republike Borut Pahor je za julij dobil dobrih 5.400 evrov bruto, nekdanji predsednik države Milan Kučan pa 1.500 evrov doplačila k pokojnini. Poslansko nadomestilo sta za mesec julij prejela tudi nekdanja poslanka LMŠ in Miro Cerar.

Prvi med poslanci ima najvišjo plačo

Najvišjo bruto izplačilo za mesec julij je med poslanci prejel predsednik državnega zbora Igor Zorčič (5.706 evra). Sledijo poslanec DeSUS in podpredsednik DZ Branko Simonovič (5.486 evrov), poslanec SDS in podpredsednik DZ Jože Tanko (5.438 evrov) in vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec (5.231 evrov).

Na dnu lestvice poslancev je poslanec SDS Jure Ferjan, ki je za julij dobil 3.685 evrov. Nekaj več od njega sta dobila poslanca LMŠ Nik Prebil (3.820 evrov) in Aljaž Kovačič (3.832 evrov).

Nekdanja poslanka še ni našla nove službe

Potem ko je v državnem zboru 13. marca letos zaprisegla nova Janševa vlada, so se nekateri nekdanji ministri in državni sekretarji vrnili med poslance. Med njimi je v poslanske klopi sedel tudi Rudi Medved, nekdanji minister za javno upravo v Šarčevi vladi. Iz parlamenta je tako izpadla nadomestna poslanka LMŠ Nina Maurovič, ki nove službe še ni našla in je zato upravičena do nadomestila. Za mesec julij je prejela 3.197 evrov bruto nadomestila.

Foto: Matija Sušnik

Cerar še prejema nadomestilo

Nekdanji minister za zunanje zadeve Miro Cerar bi se moral po odstopu Marjana Šarca vrniti v poslanske klopi, a je to mesto prepustil Janiju Möderndorferju. Tudi Cerar je zato upravičen do poslanskega nadomestila, za mesec julij je prejel 3.238 evrov bruto.

Za plače in nadomestila 410 tisoč evrov

Državni zbor je v juliju za plače in nadomestila skupaj odštel dobrih 410 tisoč evrov. V tabeli na koncu članka si lahko ogledate plače poslancev in nekdanjih poslancev za mesec julij.

Kučanu 1.500 evrov dodatka

Predsednik države Borut Pahor je za mesec julij prejel 5.419,54 evra bruto plače. Predsednik republike je za junij prejel 5.446 evrov bruto plače, maja 3.821, aprila pa 4.437 evrov bruto plače. Nekdanji predsednik države Milan Kučan pa je za mesec julij dobil 1.500,63 evra bruto doplačila k pokojnini. Junija je dobil 401 evro, maja 874, aprila pa 1.702 evra dodatka.

Nekdanji predsednik države Milan Kučan pa je za mesec julij dobil 1.500 evrov bruto doplačila k pokojnini. Foto: Matej Leskovšek

Doplačilo k pokojnini prejema le Kučan, ki z dodatkom v bruto znesku dobi s pokojnino vred 80 odstotkov bruto plače predsednika republike. Omenjena pravica je dosmrtna. Za druge predsednike republike je bila ta pravica v obdobju druge vlade Janeza Janše ukinjena.