Kdo od prvakov strank je zaslužil največ in kdo najmanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najvišjo plačo med predsedniki in predsednicami parlamentarnih strank ima Tanja Fajon (SD), najnižjo pa nekdanji šef vlade Marjan Šarec (LMŠ). Štiri mesece po tem, ko je zaprisegla nova vlada, je država nekdanjim ministrom in državnim sekretarjem junija izplačala za skoraj 30 tisoč evrov nadomestil.

Predsednice in predsedniki slovenskih parlamentarnih strank so bodisi člani vlade bodisi izvoljeni v državni zbor. Izjemi sta le predsedujoča SD Tanja Fajon, ki je evropska poslanka, in predsednica SAB Alenka Bratušek, ki je zaposlena v svoji stranki.

Največ je zaslužila Fajonova, najmanj Šarec

Najvišjo bruto plačo, enako kot preostalih sedem evropskih poslancev iz Slovenije, je junija za službovanje v Bruslju prejela Fajonova - 8.932 evrov. Kot so nam povedali v stranki, predsedujoča ne prejema nobenega dodatnega plačila za vodenje stranke.

Po višini plače Fajonovi sledi predsednik vlade in SDS Janez Janša, ki je julija prejel dobrih šest tisoč evrov bruto. Najnižjo plačo med voditelji je junija prejel predsednik LMŠ Marjan Šarec - 3.842 evrov.

Kakšno plačo ima Bratuškova, nam ni uspelo izvedeti, predsednica stranke je na dopustu, brez njenega soglasja pa tega v stranki podatka ne morejo razkriti.

Da za vodenje stranke njihov predsednik oziroma predsednica poleg plače ne dobivajo dodatka, so nam sporočili tudi iz LMŠ, Levice in NSi.

Koliko znaša plača evropskega poslanca Vsi poslanci in poslanke v Evropskem parlamentu prejemajo enako plačilo, ki znaša 38,5 odstotka osnovne plače sodnika Sodišča Evropskih skupnosti. Od tega zneska je nato odbit davek Evropske skupnosti ter prispevek za nezgodno zavarovanje. Od neto zneska 6.962,95 evra plačajo evropski poslanci v Sloveniji še razliko dohodnine v višini približno 1300 evrov mesečno.

Najvišja plača za kulturnega ministra

V vladi najvišja plača pripada predsedniku vlade Janši, za njim pa se je junija uvrstil minister za kulturo Vasko Simoniti, ki je prejel 5.881 evrov bruto.

Vasko Simoniti Foto: STA

Najnižjo plačo je za junij prejel minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec - 5.348 evrov. Bruto zneski plač za druge ministre so navedeni spodaj.

Nadomestilo prejeli še štirje nekdanji ministri

Potem ko je v državnem zboru 13. marca zaprisegla nova Janševa vlada, so nekateri nekdanji ministri in državni sekretarji junija še prejeli nadomestila, ki jim pripadajo po zakonu. Med prejemniki nadomestila so štirje nekdanji ministri, najvišje nadomestilo za junij je pripadlo nekdanjemu obrambnemu ministru Karlu Erjavcu - 4.271 evrov.

Nekdanji minister za obrambo Karl Erjavec je za junij prejel 4.274 evrov nadomestila. Foto: Bojan Puhek

Nekdanji minister za kulturo Zoran Poznič je za cel mesec nadomestila prejel dobre štiri tisoč evrov bruto, nekdanja ministra za zdravje in šolstvo, Aleš Šabeder in Jernej Pikalo, pa za polovico meseca oba nekaj manj kot 1.900 evrov.

Junija je za ta nadomestila iz državnega proračuna šlo skoraj 30 tisoč evrov.

Nadomestilo prejela tudi dva poslanca

Do nadomestila je bila po prenehanju mandata upravičena tudi poslanka Nina Maurovič, ki je za junij prejela 3.196,94 evra, ter nekdanji minister za zunanje zadeve Miro Cerar, ki se je po koncu Šarčeve vlade odrekel poslanskemu mandatu in je prejel 3.238,30 evrov bruto.