Poslancem prve pokoronske plače, Kučanu "le" 400 evrov doplačila

Poslanci so na svoje račune prejeli plače za junij, ki so spet na enaki ravni kot tiste pred epidemijo novega koronavirusa. Vlada je namreč v času razglasitve epidemije od 13. marca do konca maja plače funkcionarjev znižala za 30 odstotkov. Junija je bilo varčevanja konec, tako da so se tudi plače poslancev dvignile na raven pred epidemijo. Višjo plačo je junija tako prejel tudi predsednik države Borut Pahor, medtem ko je nekdanji predsednik republike Milan Kučan dobil "le" 401 evro doplačila k pokojnini.