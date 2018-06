Izvršni odbor SMC danes o prvi analizi volitev in povolilnih korakih

Predsednik SMC Miro Cerar, ki je pred koncem mandata odstopil z mesta predsednika vlade, je sicer že pred volitvami napovedoval, da v koalicijo s SDS Janeza Janše, ki je tokratne volitve dobila, ne bo vstopil. Prejšnji teden je po srečanju s predsednikom drugouvrščene LMŠ Marjanom Šarcem v pisni izjavi ocenil, da se je v pogovoru vnovič potrdilo, da so stališča glede morebitnih povezovanj po volitvah v obeh strankah ostala enaka tistim iz predvolilne kampanje.

Prav tako je srečanje po Cerarjevih navedbah potrdilo željo obeh strank, da Slovenija dobi razvojno vlado, ki bo nadaljevala procese, ki so v zadnjih letih privedli do pozitivnih sprememb in rasti na področjih, ki so za Slovenijo najpomembnejša. Osebno si želi, da bi neformalni in nezavezujoči pogovori v teh dneh "vodili k dogovorom, ki bodo dobri za Slovenijo in bodo temeljili na zavezanosti pravni državi, človekovim pravicam in izboljšanju blaginje".

SMC z desetimi poslanci

Ali to že pomeni nagibanje stranke k vstopu v koalicijo z LMŠ, še ni jasno. Še posebej ne zato, ker po poročanju medijev nekateri v stranki zavračajo logiko vnaprejšnjega izključevanja kateregakoli mandatarja, torej dopuščajo tudi možnost sodelovanja z Janšo, kar pa je drugi del stranke že ocenil za nesprejemljivo. Zato bi utegnila biti razprava na popoldanski prvi seji izvršnega odbora stranke po volitvah precej vroča.

Zmagovalka volitev izpred štirih let SMC se je sicer na tokratnih volitvah z 9,75 odstotka prejetih glasov uvrstila na četrto mesto. V poslanskih klopeh jo bo po novem zastopalo deset poslancev.