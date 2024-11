Izredna seja DZ o predlogih davčnih zakonov 14. novembra

Matični odbor DZ za finance je obravnavo predlogov novel šestih davčnih zakonov, ki jih je pripravila vlada, sklenil 25. oktobra. V davčnem paketu so predlog novele zakona o dohodnini ter predlogi novel zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, zakona o davku na dodano vrednost, zakona o davčnem potrjevanju računov, zakona o davčnem postopku in zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Spremembe naj bi bile večinoma uveljavljene s 1. januarjem 2025.

Na redno novembrsko sejo se je na novo uvrstil predlog zaključnega računa državnega proračuna za lani, saj je komisija DZ za nadzor javnih financ v četrtek končala njegovo obravnavo, je danes sklenil kolegij predsednice DZ. V četrtkovi razpravi je komisija največ pozornosti namenila po opozorilih NSi nezakonitemu izplačilu denarnega dela Prešernove nagrade Svetlani Makarovič ter ministrstvo za finance pozvala k posredovanju vse tozadevne dokumentacije.

Nujni postopek in skrajšani postopek

Kolegij predsednice DZ je danes sklenil, da se predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti v DZ obravnava po nujnem postopku. Predlog je pripravila vlada, omogoča pa financiranje zaključnih faz predkliničnega in kliničnega razvoja nekomercialnega zdravila za napredno zdravljenje redkih bolezni pri otrocih. Po skrajšanem postopku bo stekla obravnava predloga SDS o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi.

Na današnji seji je bil sprejet še terminski program dela DZ za december, v katerega ni več vključen predlog priporočila vladi za prekinitev sodelovanja Slovenije v vojni v Ukrajini ali drugod in začetek demilitarizacije Evrope, ki ga je v DZ vložil poslanec Levice Miha Kordiš. Kolegij predsednice DZ je potrdil tudi okvirni terminski program dela DZ za januar prihodnje leto.