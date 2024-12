Izberite prava darila za otroke

Se sprašujete, kaj kupiti za darila najmlajšim? Pomislite, kaj ima otrok rad in kaj ga zanima. Ali rad ustvarja, raziskuje, je ves čas v gibanju? S katerimi igračami se največ igra? Odgovori vas bodo vodili do izbire pravega darila.

Za nadebudnega umetnika

Otrok, ki je najsrečnejši, kadar ustvarja, bo najbolj vesel ustvarjalnih pripomočkov. Kupite mu na primer barvice, akvarele, slikarsko stojalo in platno, papir za origami, komplet za šivanje, komplet za izdelovanje zapestnic ali katerega izmed glasbenih inštrumentov.

Za malega gradbenika

Če otrok najbolj uživa, ko sestavlja stolpe, hiše in druge konstrukcije iz kock, mu kupite kar kocke. Njihova izbira v trgovinah je tako pestra, da lahko najdete takšne za otroke različnih starosti in interesov, od prvih lesenih kock in legokock do kompletov za sestavljanje različnih modelov.

Foto: Spar

Za otroka, ki obožuje igro vlog

Otroci se radi vživijo v različne vloge in se pretvarjajo, da so na primer zdravniki, delavci, kuharji, učitelji, risani ali akcijski junaki. Zato imajo radi preoblačenje v različne kostume in dodatke. Otroku lahko podarite kostum, lutko, dojenčka, barbiko, akcijsko figuro, set posodic za kuhanje ali kuhinjo, kovček z orodjem za male mojstre itd.

Za mladega raziskovalca

Radovedni otroci, ki ves čas nekaj raziskujejo, se bodo zagotovo razveselili kompletov za raziskovanje, na primer kompleta za izdelavo vulkana. Zanimiva pa jim bosta zagotovo tudi teleskop ali mikroskop.

Za neutrudnega športnika

Otroka, ki nikoli ni pri miru in ima rad šport, obdarite s športno opremo, na primer z žogo ali loparjem. Verjetno mu bodo zanimivi tudi namizni ročni nogomet, boksarski set, balinčki, kolebnica, rolerji, skiro ali rolka.

Foto: Spar

Za tehničnega navdušenca

Otrok, ki je navdušen nad tehničnimi napravicami, pripomočki in sestavljanjem modelov, se bo zagotovo razveselil robota, avtomobila na daljinsko vodenje, tabličnega računalnika, otroške pametne ure ali pa kock LEGO® Technic.

Za bistrega radovedneža

Otrok, ki se zamoti z miselnimi ugankami, logičnimi izzivi in igrami za napenjanje možganov, bo vesel na primer 3D-sestavljanke, rubikove kocke, šaha ali kviza.

Za zvestega zbiratelja

Otrok, ki rad zbira na primer sličice, avtomobile, figure in podobno, bo vesel novega primerka v svoji zbirki. Pozanimajte se le, kateri mu še manjka. Še posebej, če gre za izjemno redek primer, ki ga je težko dobiti.

Foto: Spar

Poiščite ideje v novem Sparovem katalogu igrač Za namige, kaj podariti otrokom, lahko vprašate njihove starše. Ideje pa poiščite tudi v novem Sparovem katalogu Igrače 2024, kjer boste našli bogato ponudbo igrač po ugodnih cenah. Darilo, s katerim zagotovo ne boste zgrešili, so kocke LEGO®, s katerimi boste razveselili tako mlajše kot starejše otroke. V trgovinah SPAR, INTERSPAR in SPAR PARTNER lahko s točkami zvestobe kupujete izbrane originalne kocke LEGO® do kar 40 odstotkov ceneje!** Točke zvestobe lahko zbirate do vključno 7. 1. 2025, zbirne kupone pa unovčite do 21. 1. 2025 oziroma do razprodaje zalog.

Foto: Spar

*Cena velja s SPAR plus kartico.

**Zbiranje in unovčevanje točk zvestobe je mogoče samo s SPAR plus kartico.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.