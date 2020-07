Inšpekcijski nadzor razkril, ali je policija res brskala za poslancem

Inšpekcijski nadzor nad vpogledom v osebne podatke 45 politikov, vključno s poslancem Jožefom Horvatom (NSi), še poteka. A doslej se je pokazalo, da je bilo velika večina do sedaj preverjenih obdelav osebnih podatkov zakonitih, je sporočil informacijski pooblaščenec. Nezakonito obdelavo so do sedaj ugotovili pri enem policistu.

Pri informacijskem pooblaščencu so ob tem opozorili, da je to kršitev policija zaznala sama, še preden je pooblaščenec uvedel postopek. V tem primeru je pooblaščenec postopek zaključil z izdajo prekrškovne odločbe, ki pa še ni pravnomočna. Iz dosedanjih ugotovitev sicer izhaja sum nezakonite obdelave še treh policistov, a postopek še teče, so še sporočili, piše STA.

Osebne podatke 45 politikov je obdelovalo 700 zaposlenih na policiji

Eden od zaposlenih je obdeloval osebne podatke sedmih politikov, štirje zaposleni šestih politikov, sedem petih in osem zaposlenih podatke štirih politikov. Večina zaposlenih pa je obdelovalo podatke enega, so zapisali v sporočilu.

Informacijski pooblaščenec je posebej preveril obdelavo osebnih podatkov poslanca Horvata, ki je javno izpostavil, da naj bi policija 24. decembra lani nezakonito vpogledovala v njegove osebne podatke. Policist s policijske postaje Murska Sobota je na ta dan pred polnočjo na prošnjo policijske patrulje v aplikacijo res vpisal iskalne parametre za osebo z imenom in priimkom Jožef Horvat, in sicer za potrebe terenske policijske naloge v povezavi s konkretno osebo, ki pa ni bila poslanec Jožef Horvat, so ugotovitve popisali pri pooblaščencu.

Da je policija vpogledovala v Horvatove osebne mape, je vodja poslancev NSi razkril prejšnji teden. Foto: STA

Iz policijskih dnevnikov izhaja, so napisali pri informacijskem pooblaščencu, da je policist pred to polnočnico res naredil poizvedbo po imenu in priimku Jožef Horvat, nato pa je iz nabora vidnih podatkov nadaljeval z obdelavo podatkov točno določenega Jožefa Horvata, ki ga je takrat dejansko obravnavala policija, to pa ni bil poslanec.

V primeru iskanja zgolj po imenu in priimku se torej v dnevniku obdelava zabeleži pri prav vseh osebah s tem imenom in priimkom. "Poslanec Jožef Horvat je bil torej v povsem enakem položaju kot vseh drugih 178, od skupno 180 Jožefov Horvatov v Sloveniji, saj je bil v policijskem postopku točno določen in identificiran Jožef Horvat, ki pa ga s poslancem povezuje zgolj ista kombinacija imena in priimka," so še pojasnili.

Opozorili so, da vsi inšpekcijski postopki v povezavi z vpogledi v osebne podatke v celoti še niso zaključeni. Pooblaščenec je zaradi zanimanja javnosti in preplaha, da policija morda sistematično nezakonito obdeluje osebne podatke politikov, to preveril in pojasnil prednostno. "V izogib nejasnostim in napačnim interpretacijam pridobljenih podatkov pa bi bilo vsekakor koristno, da bi prejemniki podatkov od upravljavca hkrati pridobili tudi ustrezno pojasnilo, saj je za kakršnekoli zaključke nujno potrebno poznati vsaj osnove delovanja informacijskega sistema upravljavca zbirk podatkov," je še zaključil sporočilo, piše STA.