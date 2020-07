Teden dni po razkritju: Jožefu Horvatu sledijo še drugi

SDS:

Iz največje koalicijske stranke SDS so pojasnili, da so njihovi poslanci zaprosili za informacije o vpogledih v njihove evidence. Kot so dodali, vsi še niso dobili povratnih informacij. "Ko bomo imeli več podatkov glede vpogledov in bomo opravili analizo, bomo lahko tudi bolj podrobno komentirali ugotovitve," so nam sporočili.

Minister za zunanje zadeve Anže Logar je razkril, da je nekdo 52-krat vpogledal v njegove osebne podatke. Foto: STA

Zunanji minister Anže Logar (SDS) se je glede neutemeljenih vpogledov v preteklih dneh odzval na Twitterju. Zapisal je, da je bilo v njegove osebne podatke vpogledano 52-krat v obdobju od maja 2019 do marca 2020. Na njegovo zahtevo po pojasnilih policije pa je od te prejel odgovor, da ni upravičen do podatkov, kdo izmed zaposlenih pri upravljavcu osebnih podatkov (evidenc policije) je obdeloval njegove osebne podatke.

Tole pa je odgovor Policije na mojo zahtevo po pojasnilu, kdo je s strani Policije 52-krat brez obrazložitve vpogledal v moje osebne podatke (maj 2019 do marec 2020). Baje nisem upravičen do tega. Hm, tako nekako so me nekoč prepričevali, da ne smem do bančne dokumentacije... pic.twitter.com/FcLJYfG5TW — Anže Logar (@AnzeLog) July 13, 2020

SMC:

Tudi v drugi največji koalicijski stranki je večina poslancev podala zahtevo za seznanitev z osebnimi podatki. "Poslanka Monika Gregorčič je vpoglede v svoje evidence, ki so precej nenavadni tudi v luči dejstva, da je članica komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, javno že komentirala, bo pa zanje podala tudi zahtevo za podrobno pojasnilo," so poudarili v SMC.

Da je bilo kar nekaj nenavadnih vpogledov v njene evidence, zlasti v času od odstopa prejšnjega premierja do formiranja sedanje vlade, pravi tudi @mgregorcic iz @StrankaSMC. Vpogledov je bilo več celo v isti noči, zato bo zahtevala dodatna pojasnila, za kaj je šlo. — Miha Orešnik (@MihaOresnik) July 10, 2020

Gregorčičeva je prejšnji teden dejala, da so vpogledi v njene evidence "milo rečeno nenavadni" in dokaj obsežni, vpogledov pa je bilo več kot deset. "Nekateri vpogledi segajo v obdobje od odstopa nekdanjega premierja do oblikovanja nove vlade, dogajali pa so se tudi sredi noči," je med drugim dejala.

Kaj pa, če ima vsa država res pravo vohunsko afero?!

Izpise vpogledov v evidence smo dobili vsak za svoj EMŠO, zato je samodiskreditacija IP z banalnimi razlagami o 180 osebah po imenu Jožef Horvat (najbrž nimajo istega EMŠO?!) strokovno nepojmljiva!https://t.co/hqbk1hF9se — Monika Gregorcic (@mgregorcic) July 11, 2020

V stranki SMC dodajajo, da je o tem, ali so vpogledi v evidence poslank in poslancev neutemeljeni in del neke širše zgodbe, prezgodaj govoriti. "Za relevantno oceno narave in morebitnega ozadja teh vpogledov bi potrebovali poglobljena pojasnila pristojnih organov, za kar smo v SMC zagotovo zainteresirani. Tudi zato, da bi bilo tudi naše prihodnje zaupanje v te organe neomajno," so sporočili iz Stranke modernega centra.

NSi:

Za evidenco vpogledov so zaprosili tudi strankarski kolegi Jožefa Horvata, ki je prejšnji teden prvi opozoril na domnevno nepooblaščeno vpogledovanje v osebne podatke. Poleg Horvata je izpis do prejšnjega petka prejel tudi Aleksander Reberšek. "Če bo še več poslancev dobilo tovrstne izpise, bomo glede tega resnično zganjali velik hrup, predvsem v smislu vzpostavitve demokracije v tej državi," je prejšnji teden napovedal Horvat.

Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je prvi opozoril na to, da naj bi na policiji vpogledovali v osebne mape poslancev. Foto: STA

DeSUS:

Odgovorov, ali se bodo za to potezo odločili tudi v DeSUS, do objave članka nismo prejeli. Predsednica stranke Aleksandra Pivec je sicer prejšnji teden dejala, da so jo opozorili, da se je en vpogled v njeno evidenco zagotovo zgodil, zato je podala zahtevo, naj se pregleda, zakaj.

"Če so bili vpogledi upravičeni, ne vidim težav. Če te razlage ni, jih bodo pristojne institucije in njihovi vodje morali pojasniti," je navedla. Dodala je, da tovrstne teme dajejo posebno neprijeten občutek. "Zlasti v času, ko se pogovarjamo o aplikaciji za zaščito javnega zdravja," je po poročanju STA za Večer povedala Pivčeva.

LMŠ:

V največji opozicijski stranki LMŠ menijo, da je informacija o vpogledih osebna odločitev vsakega poslanca. "Ali so zahtevali omenjene podatke, poslancev nismo spraševali," so nam pojasnili in dodali, da so štirje poslanci sami povedali, da so te podatke vendarle zahtevali, a ne zato, ker bi presodili, da bi lahko šlo za nepooblaščene vpoglede.

Očitki letijo predvsem na vlado Marjana Šarca, saj naj bi se vpogledi dogajali ravno v času, ko je bil premier Šarec. Foto: Bojan Puhek

"Prav nasprotno, želimo namreč pokazati, da na podlagi pridobljenih podatkov ni mogoče trditi, da je šlo za nepooblaščene in neupravičene vpoglede. To je v svoji izjavi priznal tudi poslanec NSi Jožef Horvat, medtem ko je dan prej zatrjeval, da mu je policija neupravičeno sledila. Čeprav je to kasneje - po številnih vprašanjih novinarjev - označil za lapsus, je namen koalicije in tovrstnih manipulacij jasen. Na vseh možnih ravneh skušajo diskreditirati policijo, jo predstaviti kot 'politično' policijo, vse skupaj z enim samim ciljem - rušiti ugled policije in Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki preiskuje sporne posle vlade Janeza Janše pri nabavi zaščitne in medicinske opreme," so zapisali.

SD:

V SD nihče izmed dvanajstih poslancev in poslank ni podal omenjene zahteve na ministrstvo za notranje zadeve.

Levica:

Odgovora do objave članka iz stranke Levica nismo prejeli, je pa prejšnji teden koordinator Levice Luka Mesec očitke o spornih vpogledih po poročanju STA komentiral z besedami, da misli, da ni nič na tem, bi si pa želel, da ustrezni organi to preverijo in se izkaže resnica. Mesec sicer prejšnji teden ni bil seznanjen s tem, da bi za podatke o vpogledih zaprosil kateri od poslancev Levice.

Koordinator Levice Luka Mesec Foto: STA

SAB:

Iz stranke SAB so nam sporočili, da niso privolili v to, da bi se vpogledi v evidence njihovih poslank in poslancev opravili prek sprejetega sklepa (o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj) preiskovalne komisije v zadevi Franc Kangler in drugi.

"Zdaj, ko smo videli, kaj so izvedeli drugi poslanci, pa bomo tudi poslanci in vodstvo SAB individualno in vsak zase, kot to omogoča zakon, zahtevali evidenco vpogledov. Če je do slednjih zares prišlo, je to popolnoma nedopustno," so bili jasni v stranki.

SNS:

V stranki SNS, kjer so pred kratkim podpisali sporazum o sodelovanju z vladno koalicijo, so zahtevo za seznanitev z osebnimi podatki v zvezi z nepooblaščenimi vpogledi policije v osebne mape poslancev poslali vsi trije poslanci SNS. "Še nismo prejeli poročila, tako da z morebitnimi vpogledi še nismo seznanjeni," nam je dejal predsednik stranke Zmago Jelinčič. "Smo pa pred kratkim na Nacionalni preiskovalni urad poslali pobudo za poročilo o uporabi nadzorovanih ukrepov," je ob tem še zapisal Jelinčič.

Vpogledovali tudi v podatke Kanglerja

Zahtevo za seznanitev z osebnimi podatki je podal tudi državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) Franc Kangler. Po zapisu, ki ga je prejel, se je na Twitterju spraševal, zakaj je nekdo v nedeljo, 24. maja, ob 17. uri 38-krat vpogledal v njegove osebne evidence. "Koga zanima državni sekretar na MNZ? V letu dni je bilo vsega skupaj več kot 180 vstopov," je še zapisal na Twitterju.

Zloraba Policije? Kdo in zakaj je v nedeljo 24.5.2020 ob 17... uri 38 krat vpogledal v moje osebne evidence? Koga tak zanima drz sekretar MNZ? V letu dni je bilo vse vkup več kot 180 vstopov ! @JJansaSDS @aleshojs @MatejTonin @jozefhorvat @AlojzKovsca @BorutPahor pic.twitter.com/hTseWVPo1E — Franc Kangler (@KanglerFranc) July 13, 2020

Spomnimo, da je prejšnji teden na državnozborski seji vodja poslancev NSi Jožef Horvat razkril seznam, ki naj bi dokazoval, da mu je policija v času prejšnje vlade sledila. Za evidenco vpogledov v svoje osebne podatke je zaprosil po opozorilu državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Žana Mahniča.

Ta je v elektronski pošti zapisal, da so po nenapovedanem obisku Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) ugotovili, da so na policiji nepooblaščeno vpogledovali v osebne podatke poslancev in ministrov v času, ko je ministrstvo za notranje zadeve vodil Boštjan Poklukar oziroma v času vlade Marjana Šarca.