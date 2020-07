Poslanec Horvat: Policija mi je v času prejšnje vlade sledila #video

Poslanke in poslanci danes v državnem zboru razpravljajo o četrtem protikoronskem zakonu. Kot je vlada zapisala v predlogu zakona, se z zakonom spreminjajo in dopolnjujejo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 na področju dela, delovnih razmerij in socialnega varstva.

Vroča debata o mobilni aplikaciji

Najbolj vroča debata se obeta o mobilni aplikaciji za obveščanje o stikih z okuženimi, ki ji nasprotuje večina opozicije, v primeru sprejetja zakona pa napoveduje tudi ustavno presojo. V aplikaciji del opozicije vidi zametke policijske države.

Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je na razpravi v državnem zboru dejal, da je marsikaj, kar so poslanci povedali o aplikaciji, laž. "O njej veliko veste, aplikacije pa še ni. Najboljše je torej govoriti o nečem, česar še sploh ni," je dodal.

Policija mu je v času prejšnje vlade sledila

Nato je poslancem pokazal izpisek vpogledov, ki naj bi kazal, da so mu v času prejšnje vlade sledili. "Jaz pa bom zdaj dva stavka povedal o tem, kar je in je bilo. Poglejte. Saj ne vidite, ne? Ne vidite tega. Veste, kaj je to? To so podatki, ko je policija v času prejšnje vlade sledila meni. Po mojem EMŠU. Neverjetno. Največ vpogledov veste, kdaj? Takrat, ko je nastala ta koalicija, druga polovica februarja pa začetek marca," je Horvat povedal v razpravi.

Spremljali so ga tudi pred polnočnico

"Gledali so mi celo 35 minut pred polnočnico. Ja, sem bil na polnočnici in so me gledali. Zanimivo. Zelo zanimivo. In tukaj se zelo strinjam z mojim prijateljem in rojakom Dejanom Židanom, skupaj sva bila na Tarči, in kolega Dejan je takrat zelo dobro povedal: 'Če kdo, policija, sledi politikom, potem je to največja afera v zgodovini samostojne države,'" je povedal Horvat.

Horvat je nadaljeval, da bodo zaradi tega zganjali velik hrup, ker želijo, da se enkrat v tej državi ukorenini demokracija. "Nas pa za naprej obsojate, da nekaj bo, da bomo policijska država. Jaz govorim samo o tem, kar je bilo, kar so dejstva, kar je črno na belem," je dodal.