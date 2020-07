Strah v LMŠ, SD, Levici in SAB pred "policijsko" mobilno aplikacijo

Kot kaže, Slovenija ne bo več otoček v Evropi, kjer državljani ne morejo uporabljati aplikacije, ki bi jim omogočila izvedeti za tveganje okužbe s covid-19. Kljub protestom opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB, ki zaradi strahu pred pretiranim nadzorom in zlorabo zbranih podatkov aplikaciji že dalj časa nasprotujejo, bo danes koalicija najbrž le izglasovala, da bodo državljani s pomočjo telefonov lahko ugotovili, ali so bili v bližini okužene osebe. Iz LMŠ, SD, SAB in Levice napovedujejo spor pred ustavnim sodiščem.

Podobne aplikacije, ki jim opozicija močno nasprotuje v Sloveniji, lahko uporabljajo državljani v skoraj vseh evropskih državah. Državna sekretarka z ministrstva za zdravje Tina Bergant je poslance danes opozorila, da so v Evropi le še tri države, kjer nimajo te dodatne možnosti spoprijemanja s širjenjem epidemije.

Mi in Švedi

Države, kjer aplikacija ljudem ni dostopna, so, kot je to povzela Tina Bergant: "Belgija, kjer uporabljajo francosko in nemško, Švedska, kjer so se zaradi manjše poseljenosti ter zaradi drugačnega pristopa in manjših migracijskih tokov odločili, da ne bodo vlagali sredstev v njen razvoj, in Slovenija kot zadnja."

Foto: STA

Bergantova je dodala, da je včasih dobro biti zadnji, a ker smo v času, ko število okužb narašča in ko narašča število neznanih okužb, bi mobilna aplikacija pomagala. Uporabljali bi jo, je napovedala, po vzoru že uporabljanih aplikacij, ki so v skladu z evropsko zakonodajo in z veliko varovalkami. "Takšna mobilna aplikacija omogoča tudi hitro zaznavanje stikov, na katere včasih pozabimo, ko nas epidemiolog sprašuje, in je seveda kot taka zgolj orodje in pripomoček delu epidemiologov. In res je, sama mobilna aplikacija ne bo preprečila prisotnosti virusa, nas bo pa vsaj opozorila na njegovo prisotnost, da bomo njegovo širjenje lažje zamejili," je povedala Bergantova.

Na opozicijske pomisleke je s podporo aplikaciji premier Janez Janša pred razpravo odgovoril tako:

Nasprotovanje digitalni aplikaciji, ki omogoča izogibanje okužbam, je isto kot nasprotovanje obveznemu cepljenju proti nalezljivim boleznim. Ogroža zdravje vseh. https://t.co/vr4JTxvVgl — Janez Janša (@JJansaSDS) July 7, 2020

LMŠ, SD in Levica proti

V opoziciji so danes vztrajali, da aplikacija za državo ni dobra rešitev, in napovedali, da bodo sprožili tudi ustavni spor. Iz koalicije, ki je za možnost uvedbe aplikacije, so zastopali nasprotno stališče.

Nekaj izjav in ocen poslancev je bilo takšnih:

Brane Golubović (LMŠ): "Tehnologija lahko pomaga, a vaša aplikacija za nadzor je sporna. Stroka vam je naštela goro tehničnih in pravnih razlogov. Tudi če vam bo uspelo z aplikacijo, ta ne bo imela učinka. Zakaj? Ker deluje na zaupanju, tega pa ni. In pretežni del prebivalstva te aplikacije pač ne bo naložil. Torej, spoštovana vlada, aplikacija virusa ne bo ustavila, tako kot ga ni ustavil prelet ameriških lovcev nad Slovenijo."

Foto: STA

Soniboj Knežak (SD): "Vlada je predlagala tudi uvedbo mobilne aplikacije, za katero sicer verjamemo, da lahko pomembno prispeva k obvladovanju epidemije, vendar le ob izpolnjenih pogojih. To je prostovoljnosti, anonimiziranosti, časovne omejitve. Žal je to poglavje ob jasnih opozorilih zakonodajno-pravne službe, informacijske pooblaščenke in tudi drugih pristojnih institucij naša vlada izpustila oziroma preprosto ignorirala. Ob tem se ni mogoče izogniti niti vprašanju učinkovitosti takšnega ukrepa, upoštevaje, da nimamo vsi pametnega mobilnega telefona, na katerega bi si lahko naložili aplikacijo. Še posebej ne starejši, ki so v nastali situaciji med ranljivejšimi skupinami, kar bi lahko vplivalo ne samo na zanesljivost podatkov. Še več, kakor je zapisala informacijska pooblaščenka, aplikacija lahko ljudem daje lažen občutek varnosti, zaradi česar ne bomo več izvajali tistih ukrepov, ki so se izkazali za učinkovite pri omejevanju virusa. Ker so določbe zakona, ki opredeljuje mobilno aplikacijo, po mnenju Socialnih demokratov pravno nejasne, kot take ne določajo niti jasne odgovornosti za varovanje osebnih podatkov v skladu z ustavo in zakoni, niti ne pravico uporabnikov aplikacije ter odgovornosti v primeru kršitve tega zakona ne bomo podprli."

Nataša Sukič (Levica): "Aplikacija ne more nadomestiti testiranja, aplikacija ne zdravi ljudi in aplikacija ni rešitev za zdravstveno krizo. Aplikacija zgolj krepi nadzorno funkcijo države. Vlada je pred izbiro vlaganja v zdravstvo ali krepitev represivnih aparatov izbrala cenejšo, za kapital ugodnejšo možnost, ki za po vrhu ne bo učinkovita, kar dokazujejo prakse iz tujine, na primer iz Francije, kjer je aplikacija v treh tednih delovala 14-krat. Namesto da bi investirala v blaginjo ljudi in zadovoljenje zdravstvenih potreb, vlada krepi represivni aparat. Takšnim politikam bomo v Levici vedno izrekli odločen ne in tukaj na tem mestu napovedujemo, da bomo s preostalo opozicijo uskladili ustavno presojo."

Marko Bandelli (SAB): "To je sramoten poseg, bodimo pošteni. Mobilna aplikacija obvešča zdrave osebe o stiku z okuženimi. Ma, kje je tu zasebnost? Minister, ali se mi zavedamo, kaj hočemo sprejeti v tem parlamentu? Da bomo kazali s prstom na človeka, ki je okužen! Kakor da je to tragedija, vsak od nas se lahko okuži, saj je to virus, saj ni nič kaj takega. Pa sploh vidimo že mesece, da ni nobeden v intenzivni, se pravi, da nekaj se dogaja, boljše, ne vem, je malo boljša situacija... (...) Aplikacija te bo praktično sledila na vsakem koraku. In zdaj ste hoteli celo, da bi bila to obvezna aplikacija. Ma, kaj, smo neumni ali kaj?! Ma, kaj smo?! Ma, kje živimo?! V Severni Koreji? In potem ti podatki, komu bodo, komu … Kdo garantira, kam bodo šli, kje bodo shranjeni ti podatki, kakšen namen bo imelo hranjenje teh podatkov? Ker veste sami, da bodo hranjeni ti podatki. Kdo bo uporabljal to? Nacionalna varnost, Mahnič, da bo dajal Požarju podatke, Novi24 ali kaj? Ne vem, vprašam. Kdo je okužen, zna se takoj v prvi osebi, kdo je bil. Zame je to nedopustno. Potem pa prebereš tukaj 30. člen: »ne sme pa omogočati identifikacijo uporabnika, zbiranje podatkov o njegovi lokaciji in njegovih drugih osebnih podatkov«. Povejte, kako ne? Kako se to prepreči? Kako ne more zbirati podatkov o njegovi lokaciji, če je namenjeno prav temu, da kaže, kam lokacija in kje človek je. Ma, kako? Identifikacije uporabnika se ne bo vedelo? Seveda se bo vedelo, kako pa bodo vedeli, kdo je bil tisti, ki je bil v stiku s temi? Ma, kaj pišete notri v zakone, člene? Neumnosti. Ni podatkov o njegovi lokaciji? Saj za to je ta aplikacija narejena ..."

Foto: STA

Jurij Lep (DeSUS): "Žal se je izkazalo, da ne gre predvsem zaupati ljudem, ki so v karanteni in ki so okuženi, da bodo ravnali do samih sebe in okolice ter do celotnega prebivalstva Slovenije odgovorno in se držali omejitev gibanja, ki so nujne za preprečitev ponovne epidemije. Znan je medijsko prikazan primer obnašanja okuženega, ki je brezbrižno hodil na delo, in njegove partnerke z odrejeno karanteno, ki bi potencialno lahko povzročila kolaps ljubljanskega UKC. S spremljanjem spoštovanja odrejenih karanten in javljanja stikov z okuženim ter posledično previdnostjo in samoizolacijo bomo lahko dosegli, da morebitni ukrepi v prihodnje ne bodo terjali ponovne zaustavitve našega javnega življenja. Pomisleki glede poseganja v našo zasebnost preko te aplikacije in potrebne obdelave osebnih podatkov so seveda na mestu, zato je tak poseg v zasebnost treba graditi in upravičevati na utemeljeni, jasni in strogo določeni pravni podlagi."

Eva Irgl (SDS): "V večjih državah, ki so uvedle tako imenovano prostovoljno aplikacijo, se je izkazalo, da ni učinkovita, če ni obvezna za osebe v karanteni in okužene osebe. Osnovni in edini namen mobilne aplikacije je varovanje zdravja ljudi in omogočanje epidemiologom, da svoje delo opravljajo hitreje in učinkoviteje. S hitrejšim ugotavljanjem števila okuženih ali potencialno okuženih se dokazano lahko hitreje zajezi širitev okužbe, kar pa očitno nekaterim, ki temu nasprotujejo, ni v interesu. Jasno je treba izpostaviti, da v tem primeru ne gre za poseg v zasebnost, temveč za nujen, dopusten in sorazmeren ukrep za učinkovito varovanje javnega zdravja. V tej fazi boja proti epidemiji covid-19 je nasprotovati mobilni aplikaciji, ki jo imajo tudi že druge države, neodgovorno, saj z njo lahko rešimo tudi mnogo življenj."

Foto: Matej Leskovšek