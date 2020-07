"Policija mi je sledila." Horvat razkriva podrobnosti. #vŽivo

Med včerajšnjo državnozborsko razpravo o četrtem protikoronskem zakonu je vodja poslancev NSi Jožef Horvat pokazal seznam, ki naj bi dokazoval, da mu je policija v času prejšnje vlade sledila. Največ vpogledov naj bi bilo ravno v času, ko je nastajala nova koalicija, konec februarja in marca.

Policija naj bi sledila njegovemu EMŠU

"Jaz pa bom zdaj dva stavka povedal o tem, kar je in je bilo. Poglejte. Saj ne vidite, ne? Ne vidite tega. Veste, kaj je to? To so podatki, ko je policija v času prejšnje vlade sledila meni. Po mojem EMŠU. Neverjetno. Največ vpogledov veste, kdaj? Takrat, ko je nastala ta koalicija, druga polovica februarja pa začetek marca," je Horvat povedal v razpravi.

"Gledali so mi celo 35 minut pred polnočnico. Da, sem bil na polnočnici in so me gledali. Zanimivo. Zelo zanimivo. In tukaj se zelo strinjam z mojim prijateljem in rojakom Dejanom Židanom, skupaj sva bila na Tarči in kolega Dejan je takrat zelo dobro povedal: 'Če kdo, policija, sledi politikom, potem je to največja afera v zgodovini samostojne države,'" je povedal Horvat.

Horvat je nadaljeval, da bodo zaradi tega zganjali velik hrup, ker želijo, da se enkrat v tej državi ukorenini demokracija. "Nas pa za naprej obsojate, da nekaj bo, da bomo policijska država. Jaz govorim samo o tem, kar je bilo, kar so dejstva, kar je črno na belem," je dodal.