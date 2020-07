Šarec komentiral novico, da se ločuje: Nič ne vem o tem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V javnosti so se pojavile informacije, da naj bi se prvak LMŠ Marjan Šarec razšel s svojo soprogo Barbaro Šarec Iskra. V stranki LMŠ pravijo, da te informacije ne držijo, Šarec je prek Twitterja sporočil, da o tem ne ve nič. Nekdanji predsednik vlade in njegova soproga živita v družinski hiši v Šmarci pri Kamniku in sta starša dveh hčerk.