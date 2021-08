Informacijska pooblaščenka rok za odgovor glede aplikacije NIJZ podaljšala do petka #video

Potem ko je Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) v petek informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik prosil, naj rok za pisni odgovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pomočjo aplikacije za preverjanje pogojev PCT podaljša do 18. avgusta, je Prelesnikova danes sporočila, da je odobrila podaljšanje do petka, 6. avgusta.

Kot je v pisnem odgovoru za STA pojasnila Prelesnikova, je NIJZ prošnjo za podaljšanje roka za posredovanje odgovora glede aplikacije posredoval 30. julija, in sicer z utemeljitvijo, da so zaradi uveljavljanja letnega dopusta ključni skrbniki in razvijalci aplikacije odsotni do 18. avgusta.

Informacijska pooblaščenka je namreč 26. julija NIJZ poslala poziv, naj najpozneje do petka, 30. julija, posreduje pisno pojasnilo, dokumentacijo in izjavo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pomočjo aplikacije za preverjanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani), na podlagi katere bo mogoče ugotoviti skladnost obdelave osebnih podatkov z določbami zakona o varstvu osebnih podatkov in splošne uredbe GDPR.

Po 99. členu zakona o upravnem postopku se sicer lahko rok podaljša le, če je prošnja vložena pred iztekom roka in obstajajo upravičeni razlogi za podaljšanje, je spomnila Prelesnikova.

V času od njenega poziva, torej od 26. julija, je po podatkih iz medijev NIJZ aplikacijo spremenil tako, da nova različica naj ne bi obdelovala osebnih podatkov. Prelesnikova pa opozarja, da se ni seznanila ne s prvo ne z drugo različico aplikacije, da bi sploh lahko podala mnenje o morebitni nezakoniti obdelavi osebnih podatkov.

"Ker predstavlja obdelava podatkov v okviru aplikacije poseg v pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, ni možno slediti argumentu, da zavezanec kot nosilna državna institucija za javno zdravje ne razpolaga z osebjem, ki so ključni skrbniki in razvijalci aplikacije, da bi lahko pojasnili pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov in druge tehnične podrobnosti delovanja aplikacije," je zapisala Prelesnikova.

Po njenih navedbah gre namreč za obdelavo osebnih podatkov široke možice ljudi, na podlagi katere je tem posameznikom omogočeno oz. zavrnjeno izpolnjevanje še ene temeljne človekove pravice - pravice do svobode gibanja. Informacijska pooblaščenka ob tem opozarja, da do danes glede aplikacije ni prejela še nobenih uradnih informacij.