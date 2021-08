IJS: Obseg epidemije se povečuje. Če se ne bomo pravočasno dovolj precepili, nas čaka to ...

Če želimo četrti val epidemije covid-19 omejiti in preprečiti obremenjevanje bolnišnic, je priporočljivo, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotkov, so zapisali na Institutu Jožef Stefan.