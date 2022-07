Inflacija v Sloveniji julija na letni ravni zrasla na 11 odstotkov

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin julija na letni ravni v povprečju zvišale za 11 odstotkov in na mesečni za odstotek. Največji vpliv so imele višje cene naftnih derivatov. Poletne sezonske razprodaje oblačil in obutve so mesečno inflacijo znižale za 0,6 odstotne točke, je danes objavil državni statistični urad.

Gre za najvišjo stopnjo inflacije v posameznem mesecu po avgustu 1995, ko je prav tako znašala 11 odstotkov, medtem ko je julija 1995 dosegla 11,7 odstotka, kažejo podatki iz baz statističnega urada.

Foto: surs

Letna inflacija še naprej narašča

Cene blaga so bile v povprečju višje za 14 odstotkov, cene storitev pa za 5,3 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 17,9 odstotka, trajno blago za 10,5 odstotka in poltrajno blago za 2,8 odstotka.

Največ, 2,1 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale podražitve naftnih derivatov. Pri tekočih gorivih za 49,7 odstotka, bencinu za 41,1 odstotka in dizelskem gorivu za 41 odstotkov.

Dve odstotni točki so prispevale višje cene hrane, ki so se povečale za 13,5 odstotka. Električna energija se je podražila za 30,4 odstotka in letni indeks zvišala za 1,1 odstotne točke.

Izdelki in storitve iz skupine stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj so se podražili za 12 odstotkov ter inflacijo dvignili za 0,9 odstotne točke. 0,7 odstotne točke vpliva na inflacijo so imele podražitve avtomobilov, dražji so za 12,5 odstotka, po 0,5 odstotne točke pa gostinske storitve, ki so dražje za 9,2 odstotka, ter izdelki in storitve za rekreacijo in kulturo, dražjih za 4,8 odstotka.

Po 0,4 odstotne točke so prispevale cene zemeljskega in mestnega plina, ki so višje za 58,9 odstotka, trdih goriv, višjih za 49,2 odstotka, ter toplotne energije, višje za 43,3 odstotka.

V obdobju enega leta se je pocenila mobilna telefonija, in sicer za 5,4 odstotka, kar je inflacijo ublažilo za 0,1 odstotne točke.

Kakšni so podatki na ravni mesečne inflacije?

K mesečni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prav tako prispevale višje cene naftnih derivatov. Dizelsko gorivo se je podražilo za 9,5 odstotka, bencin za 8,8 odstotka in tekoča goriva za 2,2 odstotka.

Podražitve počitniških paketov za 8,6 odstotka so dodale 0,3 odstotne točke, podražitve drugih storitev v zvezi z osebnimi vozili za 6,9 odstotka pa 0,2 odstotne točke.

Po 0,1 odstotne točke vpliva so imeli dražja trda goriva za 14,1 odstotka, storitve v restavracijah in hotelih za 1,1 odstotka, avtomobili za en odstotek ter stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj za 0,8 odstotka. Vse preostale podražitve so prispevale 0,3 odstotne točke.

Zaradi poletnih sezonskih razprodaj so bile cene oblačil in obutve v juliju za 8,2 odstotka nižje kot prejšnji mesec, kar je mesečno inflacijo znižalo za 0,6 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 11,7-odstotna (v prejšnjem juliju dvoodstotna). Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna (prejšnji mesec 2,3-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 14,6 odstotka, cene storitev pa za šest odstotkov. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 19 odstotkov, trajno blago za 8,9 odstotka in poltrajno blago za 3,7 odstotka.