Ne le v Sloveniji, tudi drugod po Evropi so cene prehranskih izdelkov poletele v nebo. Zaradi visokih cen so v trgovinah v Veliki Britaniji varovala proti kraji začeli nameščati celo na maslo, meso, sir in otroško hrano.

V supermarketu Aldi, ki je v Sloveniji bolj poznan pod imenom Hofer, prodajajo paket sira za 4,64 evra. Sir je zaščiten z varovalom proti kraji. Podobno je varovalo nameščeno na maslu za 6,97 evra.

To so prizori iz supermarketov v Veliki Britaniji, kjer so trgovci zaradi astronomskega višanja cen z varovali proti kraji opremili osnovna živila, kot so maslo, sir, meso in otroška hrana.

Rocketing food prices have forced supermarkets to place anti-theft electronic security tags on normally untagged items. Here's a pic of tagged cheddar cheese at an Aldi outlet in Wolverhampton. pic.twitter.com/wAKCSvgUJY — Mark Alan Pearce (@PearceAlan1962) July 5, 2022

Na družbenih omrežjih je zaokrožilo kar nekaj objav kupcev, ki so hkrati presenečeni nad potezo trgovcev in zgroženi nad visokimi cenami osnovnih življenjskih dobrin.

Britain in 2022… Lurpak butter is at £6 a tub in ASDA and even has a security tag on it.



Mental! 😂🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/ZxOocgYeZg — Charlie Bennett (@CharIieBennett) July 5, 2022

Šef verige supermarketov Sainsbury's Simon Roberts opozarja, da se bo finančni pritisk na družinski proračun zaradi inflacije le še povečeval. Kot je povedal za Daily Mail, se sicer trgovci trudijo cene osnovnih živil ohranjati nizke.

Kriza tudi v Nemčiji

Na podobne prizore so naleteli kupci v Nemčiji. Zaradi visokih cen so trgovci pred krajo pakirano meso in ribe opremili z varovali.