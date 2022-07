"To je zadnja realna zmaga Rusije v Ukrajini" #vŽivo

6.56 "To je zadnja realna zmaga Rusije v Ukrajini"

Okupacija Luganska je "zadnja realna realna zmaga Rusije v Ukrajini". To je po poročanju Al Jazeere dejal svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič, ki je tudi poudaril, da je Rusija do zdaj osvojila le srednje velika mesta. "In še za to so potrebovali od 4. aprila do 4. julija. To je 90 dni," je izpostavil Arestovič.

Po njegovih besedah je zdaj 60 odstotkov ruske vojske osredotočene na vzhod Ukrajine. "Kremelj bo svoje vojake težko poslal na jug, kjer poteka drugi del ruske invazije. Prav tako Putin nima več dovolj vojakov v Rusiji, da bi jih lahko pošiljal v Ukrajino," je še poudaril Arestovič.

6.42 Ukrajinskih vojakov (še?) ni na Kačjem otoku

Čeprav so se v medijih že pojavile fotografije ukrajinske zastave na sveže osvobojenem Kačjem otoku v Črnem morju, je ukrajinska vojska priznala, da na otoku še ni nobenega njihovega vojaka. Kot so pojasnili na ministrstvu za obrambo, bodo vojake zagotovo hitro poslali na otok, vendar šele takrat, ko bo položaj vsaj delno varen.