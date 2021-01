Indonezijsko letalo močno skrenilo s poti, o težavah niso poročali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posadka indonezijskega potniškega letala pred sobotnim strmoglavljenjem pred obalo Džakarte ni poročala o težavah, so danes sporočili preiskovalci. Doslej še niso ugotovili vzroka strmoglavljenja, so pa ugotovili lokacijo črnih skrinjic, ki ju potapljači še iščejo v morju pred Džakarto. Danes so sicer identificirali prvo žrtev.