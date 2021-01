Našli dele pogrešanega letala in posmrtne ostanke žrtev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potapljači so iz morja pred obalo Džakarte davi potegnili dele pogrešanega indonezijskega letala in posmrtne ostanke žrtev. Na letalu, ki je z radarjev izginilo v soboto kmalu po vzletu, je bilo 62 potnikov in članov posadke.