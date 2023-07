Incident v ZDA: obupani oče razbil steklo in iz pregretega vozila rešil otroka #video

Na družbenem omrežju Twitter je zaokrožil posnetek očeta, ki je iz pregretega vozila rešil majhnega otroka. Brez pomisleka je razbil sprednje okno vozila, da je nastala dovolj velika odprtina, da so lahko otroka spravili na varno. Pri tem so mu pomagali mimoidoči.

V času incidenta je bila temperatura zraka več kot 37 stopinj Celzija, temperatura v avtomobilu pa lahko v desetih minutah naraste za 20 stopinj Celzija.

Texas man smashes windshield on car to help save baby locked inside a car during 100 °F (37.7 °C) heat.



A crowd of people assisted in helping get the baby out safely.



The parents of the child accidentally left the keys inside the car, trapping the baby. pic.twitter.com/Yp0JW4rtO3