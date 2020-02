Huda napaka policije: voznika po krivem udarili po žepu za 220 evrov

Na Facebooku je zaokrožila objava voznika avtodoma, ki so mu policisti na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano v nedeljo dopoldne med kontrolo vinjet očitali, da namesto letne vinjete 2A (110 evrov) za vožnjo po avtocesti potrebuje vinjeto 2B (220 evrov). Ker vozniki avtodomov za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah potrebujejo 2A vinjeto, je objava voznika, ki je moral po navodilih policije na kraju dogodka kupiti novo 2B vinjeto, na družbenem omrežju poskrbela za veliko razburjenja. Na Darsu so napako policije potrdili, vozniku bodo denar za nakup nove vinjete povrnili.

Policisti so vozniku avtodoma po krivem očitali, da za vožnjo po avtocesti ne uporablja prave vinjete. Foto: zajem zaslona

"Vozniki avtodomov, pozor. Med Postojno in Ljubljano se vozi policija in ustavlja voznike avtodomov, ki jih kontrolirajo za vinjete. Če imate vinjete za osebna vozila, ki stanejo 110 evrov, pravijo, da ni prava, da ste v prekršku in te ne pustijo naprej, dokler ne kupiš novo vinjeto 2B, ki stane 220 evrov, plus tega pa še plačilni nalog za 300 evrov," je na Facebooku zapisal voznik avtodoma.

Njegova objava je uporabnike družbenih omrežij pošteno razburila, ker v cenejši cestninski razred 2A sodijo vsi avtodomi, in to ne glede na višino vozila nad prvo osjo. Do omenjenega dogodka je po besedah voznika prišlo na počivališču Lom, kontrolo vinjet pa so izvajali policisti iz Postaje prometne policije Ljubljana. "Žalostno je, da imamo takšno policijo s tako malo znanjem," je še dodal omenjeni voznik.

Dars potrdil napako policistov, denar za novo vinjeto bodo vozniku vrnili

Če so se med nekaterimi uporabniki Facebooka sprva vrstile tudi ocene, da gre za lažno objavo, ki ni resnična, so na Darsu nato dogodek potrdili. "Včeraj je eden od uporabnikov naših avtocest s to težavo poklical v Darsov klicni center za cestnine ter povedal, da so policisti od njega zahtevali, da kupi vinjeto 2B, čeprav je imel na avtodomu nameščeno vinjeto 2A," so pojasnili na Darsu.

Na Darsu pojasnjujejo, da bodo po napaki policistov vozniku povrnili stroške za nakup nove vinjete. Foto: DARS/zajem zaslona

Ob tem so dodali, da policisti vozniku plačilnega naloga sicer niso izdali. "Uporabniku smo svetovali, da se oglasi v našem DarsGo servisu v Ljubljani, kjer bomo zadevo uredili. Gospod se je oglasil že včeraj, tako da je zadeva urejena, denar za vinjeto 2B je v postopku vrnitve na njegov transakcijski račun," so povedali na Darsu, ki upravlja s slovenskimi avtocestami.

Vsi avtodomi do 3,5 tone sodijo v vinjetni razred 2A

Ob tem na Darsu poudarjajo, da vsi avtodomi, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone, sodijo v cestninski razred 2A, tisti avtodomi, pri katerih je najvišja dovoljena masa več kot 3,5 tone, pa morajo uporabljati napravo DarsGo. Nadzor nad uporabo vinjet na avtocestah in hitrih cestah poleg cestninskih nadzornikov Dars izvajajo tudi na policiji, carini in prometnem inšpektoratu.

Vozniki avtodomov za vožnjo po avtocestah potrebujejo vinjeto 2A



Vozniki bivalnih vozil, med katere sodijo avtodomi, in vozniki dvoslednih motornih vozil z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 metra, pri katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone, s priklopnim vozilom ali brez njega, morajo za vožnjo po slovenskih avtocestah uporabljati vinjeto 2A. V omenjeni cestninski razred torej sodijo vsi avtodomi ne glede na višino vozila nad prvo osjo, pri katerih najvišja dovoljena masa ne presega 3,5 tone.

Če vozniki uporabljajo cestninsko cesto brez veljavne vinjete za določen cestninski razred, jim grozi 300 evrov globe. Če vinjete ne namestijo na vozilo z njenim prvotnim lepilom ali če z nedovoljenim posegom spremenijo oziroma zmanjšajo učinkovitost lepila, pa globa znaša 500 evrov.