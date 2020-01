Posel z vinjetami: Dars razkriva, koliko jih na skrivaj vozi brez

Čeprav so vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah in nekaterih hitrih cestah obvezne že vse od leta 2008, pri Darsu v povprečju vsak mesec oglobijo 4.839 voznikov, ki vinjete nimajo ali pa ta ni veljavna. Kmalu bo potekla veljavnost rožnate vinjete, od 1. februarja pa bo obvezna uporaba nove vinjete za leto 2020, zato bo v prihodnjih tednih nadzor voznikov še nekoliko bolj poostren.

Dars povprečno ujame 4.839 voznikov na mesec brez (veljavne) vinjete. Kazni se neposredno stekajo v državni proračun.

Prav vsak je na slovenski avtocesti že naletel na nadzornike Darsa, ki so z daljnogledom v roki iskali voznike brez nameščene ali veljavne vinjete. Čeprav metoda v času, ko se pogovarjamo o samovozečih avtomobilih in letečih električnih taksijih, ni najbolj moderna, očitno deluje. Nadzorniki so v letu 2019 v povprečju vsak mesec ujeli 4.839 voznikov, ki so po avtocesti ali hitri cesti vozili brez (veljavne) vinjete.

V enajstih letih ujetih pol milijona voznikov brez vinjete

Največ prekrškarjev je bilo v zadnjih dveh letih, leta 2018 so ujeli nekaj več kot 56 tisoč prekrškarjev, od uvedbe vinjet pa skupaj že skoraj pol milijona. Leto 2019 je bilo v tem pogledu rekordno - izdali so skupno 58.067 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet.

Letno s kaznimi povprečno zberejo 7,6 milijona evrov (ob predpostavki, da vsi plačajo polovično kazen, ki znaša 150 evrov), vendar ta denar ne konča pri Darsu, ki skrbi za nadzor, ampak se steka v državni proračun. Kazni so odvisne od cestninskega razreda. Če uporabljamo cestninsko cesto brez veljavne vinjete za določen cestninski razred, je predpisanih 300 evrov globe. Če vinjete ne namestimo na vozilo z njenim prvotnim lepilom ali če z nedovoljenim posegom spremenimo oz. zmanjšamo učinkovitost lepila, pa globa znaša 500 evrov.

Kaj pa elektronski nadzor?

Z odstranitvijo cestninskih postaj se je otežil tudi nadzor nadzornikov Darsa. Zdaj bodo prekrškarje lovili s preusmeritvijo prometa na V nekaterih evropskih državah že poznajo elektronsko vinjeto. Pri nas vsaj še letos takšnega sistema ne bo. Foto: Gregor Pavšič počivališča ali pa z nadzorom na izvozih z avtocest. V prvih februarskih tednih bo nadzor zaradi prenehanja veljavnosti vinjete z letnico 2019 še nekoliko bolj okrepljen.

Nadzorniki morajo iskati voznike v dežju, mrazu ali ob največji vročini. V našem zakonu o cestninjenju je vinjeta označena kot "nalepka" in ta je na avtomobilih obvezna že od 1. julija leta 2008. Vsaj prihodnje leto bomo Slovenci na vetrobranska stekla še naprej lepili nalepke (enako tudi tranzitni potniki prek države). V prihodnjih letih pa spremembe niso izključene, čeprav so povezane s potrebno vzpostavitvijo nadzornega in plačniškega sistema.

Elektronski nadzor bi tako olajšala e-vinjeta, ki je vezana na avtomobil in je ni treba lepiti na vetrobransko steklo. Pri Darsu odgovarjajo: "Dejstvo je, da je nujna predhodna preveritev ekonomske in tehnične učinkovitosti, saj je primarni namen cestninjenja povračilo stroškov (izgradnje, financiranja, obnov, vzdrževanja in obratovanja) cestninskih cest. Prednosti in slabosti e-vinjete za Slovenijo preučujemo, predvsem način, kako bi bilo možno izvajati učinkovit cestninski nadzor, ker veljajo v Sloveniji drugačne zakonitosti kot v Avstriji, predvsem zaradi krajšega cestninskega omrežja in nadpovprečnega deleža tranzitnih uporabnikov. Vinjetni sistem cestninjenja je tehnološko mogoče izvajati tako z nalepkami kot tudi v obliki elektronske oziroma digitalne vinjete, vsak od teh načinov pa ima svoje prednosti in slabosti."

S 1. februarjem bo potrebna obvezna uporaba nove rumene vinjete z letnico 2020. Foto: DARS

Polna malha izgovorov

Kar devetdeset odstotkov kršiteljev je tujcev, zato je logično največ ujetih ravno v poletnih mesecih. Med njimi se najpogosteje pojavi izgovor, da niso vedeli, da je potrebna vinjeta, ali da je niso imeli možnosti kupiti. Med pogostejše spada tudi izgovor, da avto ni njihov ali pa da so po nesreči zavili na avtocesto.

Kot so zapisali pri Darsu, "cestninski nadzorniki svoje delo opravljajo po naprej določenih mesečnih in tedenskih načrtih, ki jih, če je treba, tudi dnevno prilagajajo spremenjeni prometni situaciji. Taktiko in metodiko dela cestninski nadzor prilagaja različnim dejavnikom, ki vplivajo na odkrivanje storilcev prekrška. Strategija njihovega dela je tesno povezana tudi s prometnimi tokovi."

Število prodanih vinjet raste

Prodaja v letu 2019 je bila za štiri odstotke višja kot v letu 2018 oziroma so pri Darsu vrednostno zaslužili za 6,95 milijona evrov več. V letu 2018 so prihodki od vinjet znašali 188,4 milijona evrov, od tovornega prometa 248,2 milijona evrov ter od predornine za predor Karavanke 14,9 milijona evrov, za leto 2019 pa pri Darsu še nimajo podatkov. Ti bodo znani konec marca.