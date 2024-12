Hud požar v Logatcu: gasilci pred smrtjo rešili nepokretno osebo #foto

Danes zgodaj zjutraj je zagorel večstanovanjski objekt v Logatcu. Na kraj so odhiteli gasilci, ki so pred ognjenimi zublji rešili eno nepokretno osebo in dve težje pokretni osebi. Gre za družino, ki je izgubila streho nad glavo. Ker se je požar hitro širil, je bilo aktiviranih več gasilskih društev. Fotografije požara si oglejte v galeriji. Več bivalnih enot ni primernih za bivanje, v drugem objektu pa je povsem uničenih več hotelskih sob. Po naših neuradnih informacijah je civilna zaščita do večera uspela najti nadomestno bivališče za prizadete v požaru.

V četrtek ob 0.46 so gasilci prejeli poziv, da gori hiša na Cankarjevi cesti v Logatcu.

Ob prihodu na kraj so iz ene stanovanjske hiše pred ognjenimi zublji rešili eno nepokretno osebo in dve težje pokretni osebi ter začeli gasiti objekte, so zapisali gasilci PGD Dolnji Logatec.

Požar se je hitro širil in je ob njihovem prihodu že zajemal tudi sosednji objekt. "Zaradi večjega obsega požara smo na pomoč poklicali še gasilce iz PGD Gorenji Logatec, PGD Rovte, enoto Petkovec in PGD Vrhnika. S skupnimi močmi in podporo vrhniške avtolestve smo požar hitro omejili in tudi pogasili," dodajajo.

Žal je škoda kljub hitremu posredovanju v obeh objektih zelo velika, ena hiša trenutno ni primerna za bivanje, v drugem objektu pa je povsem uničenih več hotelskih sob.

Delo na kraju so gasilci končali danes pozno popoldne, ko so pogasili še zadnja žarišča in prekrili poškodovano kritino objektov.

Na intervenciji je sodelovalo 54 gasilcev, policija, ekipa nujne medicinske pomoči (NMP), dežurni delavec Elektra in predstavnik civilne zaščite, so zapisali pri omenjenem gasilskem društvu.

Vrhniški gasilci: prispevali smo avtolestev za varno delo na višini

Pogovarjali smo se s poveljnikom PGD Vrhnika Juretom Jakopičem. Požar, ki se je razširil tudi na sosednji stanovanjski objekt s sončno elektrarno, so po njegovih besedah pogasili že pred njihovim prihodom. Gasilci PGD Vrhnika so na kraj dogodka prispeli z avtolestvijo. Nočno gašenje posameznih žarišč na strehi in nato prekrivanje s folijo je bilo zaradi avtolestve veliko bolj varno.

Nepokreten gospod in dve slabše pokretni gospe izgubili streho nad glavo

Lokalni predstavniki Rdečega križa so zapisali, da je bivališče izgubila družina. Popoldne so zapisali, da iščejo stanovanje za tri osebe. “Gospod je nepokreten, dve gospe težko hodita,” so dodali.

Po naših neuradnih informacijah je v ponedeljek zvečer civilni zaščiti vendarle uspelo našli nadomestno bivališče za prizadete.