Hrvati prijeli Slovenca, osumljenega kraje v NLB

Aretacijo 45-letnega državljana Slovenije so potrdili na policijski upravi primorsko-goranske županije, kjer so dodali, da gre za osebo, ki je osumljena kaznivih dejanj iz gospodarskega kriminala.

Prav tako so potrdili, da ga policijski organi iščejo že od leta 2015, ko je Interpol za njim razpisal mednarodno tiralico.

Koprčan eden izmed najbolj iskanih Slovencev

Identitete aretiranega Slovenca policija noče razkriti zaradi varovanja osebnih podatkov, po poročanju portala telegram.hr pa naj bi šlo za Aleša Semoliča iz Kopra.

Semolič je osumljen prevare, s katero naj bi v sodelovanju s štirimi sokrivci NLB oškodoval za skupno 569.741 evrov.

Semolič se je po dejanju sedem let skrival pred slovenskim pravosodjem in je bil eden od najbolj iskanih Slovencev na begu. Zadnjič naj bi ga videli leta 2015 na območju Ljubljane in Rovinja.