Hrvaški delavci vendarle ne bodo mogli na delo v Slovenijo

Hrvaške oblasti so v petek zvečer dokončno odločile, da hrvaški dnevni migranti, ki delajo v Beli krajini in na Dolenjskem, ne bodo več smeli na delo v Slovenijo. Za prepoved so se odločili le nekaj ur po tem, ko je štab civilne zaščite karlovške županije objavil, da bodo za te dnevne migrante veljali strogi pogoji, piše STA.

Hrvaški nacionalni štab civilne zaščite je v petek obvestil kolege iz karlovške županije, da bodo v petek ob 20. uri ustavili obmejni promet z Belo krajino in Dolenjsko ter da hrvaški delavci tja ne bodo več mogli hoditi v službo.

14-dnevna organizirana karantena

Spremembo je na izredni novinarski konferenci objavil načelnik županijskega štaba v Karlovcu Josip Ribar. Povedal je, da sta po hrvaških ocenah Bela krajina in Dolenjska območji izredno visokega tveganja okužbe z novim koronavirusom, kar pomeni, da bodo vsi potniki, ki bodo s tega območja prišli na Hrvaško, morali v 14-dnevno organizirano karanteno, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Vse potnike bodo ustavili pri vstopu na Hrvaško in jih bodo napotili v organizirane in ne več domače karantene za 14 dni, so še dejali na novinarski konferenci. Pojasnili so, da so na območju Karlovca organizirali več tovrstnih karaten. Izjema bo veljala samo za potnike v tranzitu.

V Sloveniji je zaposlenih nekaj sto delavcev z območja Karlovške županije, za katere so se pogoji prehoda čez hrvaško-slovensko mejo večkrat spreminjali v zadnjih dneh zaradi poostrenih hrvaških ukrepov v boju proti širjenju novega koronavirusa.

Hrvaška je v četrtek zaprla svoje meje, določila je tudi nekaj izjem, med katerimi so bili tudi delavci, ki so dnevni migranti.

Najprej so lahko šli pod pogojem, da se ne ustavljajo

V petek so najprej povedali, da lahko gredo delavci na delo v Slovenijo pod pogojem, da se med potjo v Sloveniji ne ustavljajo na javnih mestih in so po vrnitvi domov v domači karanteni, ki jo lahko zapustijo samo zaradi odhoda na delo v Slovenijo. Potem pa so v večernih urah prepovedali vse prehode in določili obvezno organizirano 14-dnevno karanteno, tudi za dnevne migrante.