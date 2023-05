Hribar: Vsak trenutek sem se pripravljen soočiti s Peterletom

Spor med radijskim voditeljem Sašem Hribarjem in predsednikom osamosvojitvene vlade, zdaj pa predsednikom Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) Lojzetom Peterletom že nekaj časa odmeva v javnosti.

Hribar je za Siol.net pojasnil, da se mu zdi Peterletov očitek o dezertiranju neumen in popolnoma skregan z zdravo pametjo, z vojaško logiko. "S tem, kaj je Peterle mislil, se ne obremenjujem. To se mi zdi z njegove strani samo podlo. To je neumnost par excellence. Na povelju enote za bojne položaje sem bil na bojnih položajih," je pojasnil Hribar in dodal: "Dezerterstvo v vojni pomeni hud prekršek, ki mora biti uradno zabeležen. V 90. letih sem bil eden najbolj prepoznavnih Slovencev. Si predstavljate, kakšna afera bi bila, če bi Sašo Hribar dezertiral med vojno? S tem bi imel vse uničeno. Mene pa so vabili na sestanke kot osamosvojitelja, da sem pripovedoval, kako je bilo med vojno. Potem sem tudi ohranil čin poveljnika voda."

"Nisem si mislil, da bom dregnil v nekaj, kar nekoga tako boli. Kličejo me ljudje, ki jih ne želim imenovati, in mi pravijo, da sem dregnil v najbolj bolečo točko Janeza Janše, ter da se bojijo, da bom v tem ostal sam," je za Siol.net povedal radijski voditelj Sašo Hribar. Foto: Ana Kovač

Peterleta smo poskušali priklicati za komentar, a se na naše prošnje ni odzval. Obrnili smo se tudi na Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), katerega predsednik je, a do objave članka nismo prejeli odgovora.

Po besedah Hribarja se Peterle tudi z njim ne želi srečati: "To je taktika, ko nekoga diskreditiraš, potem pa se umakneš in se nisi pripravljen soočiti. Jaz sem se pripravljen z njim vsak trenutek soočiti. Televizijski voditelj Igor Pirkovič me je povabil v oddajo Arena. Povabilo sem sprejel, medtem ko Peterle ni želel priti. Podobno je bilo za prispevek za komercialno televizijo. Voditelj Luka Svetina je recimo v Odmevih gostil Peterleta, sam pa povabila v oddajo nisem prejel. To je še dokaz, kako je usmerjen naš informativni program," je jasen Hribar.

Je pa Peterle v torek sklical novinarsko konferenco in povedal, da dopušča možnost, da se Hribarjeva odsotnost razume drugače, da pa mu zameri, da je moralno dezertiral 32 let kasneje. Za prvotni očitek o dezertiranju iz osamosvojitvene vojne pa da se ne namerava opravičiti. Medtem pričakuje opravičilno javne RTVS zaradi Hribarjevih izjav v satirični radijski oddaji Radio Ga Ga.

Peterle je svojo izjavo o Hribarjevem dezertiranju osnoval na podlagi vira − Ivana Šemeta, ki je na omenjeni novinarski konferenci zatrdil, da so šli Hribarja na zahtevo nadrejenega iskat domov, da se je vrnil v enoto. Šeme je bil osebni šofer Lojzeta Peterleta in Hribar pravi, da obstaja možnost, da ga je mogoče kdaj, ko je bil njegov šofer odsoten, tudi on pobral doma. "Ne spomnim se, kam in kdaj me je kdo vozil, ker je bilo tega veliko. Vseskozi smo bili mobilni, od tega pa je minilo že 32 let."

Hribar je bil v času osamosvojitvene vojne namreč poveljnik voda, bil je avtonomen, imel je svojega šoferja, veliko je sestankoval. Kot je povedal, je od doma večkrat telefoniral na Radio Slovenija, edini vir informacij, ki so ga imeli v času popolne medijske blokade.

"Bil sem poveljnik voda, imel sem svojega šoferja, ki me je vozil po različnih sestankih. Vsak čas sem izkoristil, da sem telefoniral na radio, še posebej, če sem dobil Marjana Jermana, ker sem njemu najbolj zaupal in sem lahko izvedel, kaj se dogaja. To se je dogajalo v tako imenovanem mirnem obdobju, ko smo teritorialci preživljali, lahko bi rekli, proste ure, ko nismo imeli izkušnje s spopadi, vojno, agresijo. To je bilo nekakšno nadaljevanje orožnih vaj. Vedeli pa smo, da se nekaj dogaja. Po tem, ko smo prejeli povelje na vojne položaje, je šlo zares," se tistih časov spominja Hribar.