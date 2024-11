Lojze Peterle zapustil Mateja Tonina

Predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade, nekdanji zunanji minister in dolgoletni evroposlanec Lojze Peterle, je izstopil iz Nove Slovenije, je sporočil predsednik krščanskih demokratov Matej Tonin. Peterle je sicer pred nedavnim volilnim kongresom NSi dejal, da Tonina več ne vidi na čelu stranke in se kongresa tudi ni udeležil, čeprav je bil med ustanovitelji stranke.

Tonin je bil na oktobrskem kongresu še četrtič izvoljen na čelo stranke, ki jo kot evroposlanec vodi iz Bruslja. Peterle je vodstvo NSi kritiziral tudi zaradi stališča, da stranka ne bo več vstopila v vlado, ki bi jo vodil predsednik SDS Janez Janša.

Obžaluje, a je prepričan, da imata še vedno skupne cilje

"Njegov izstop obžalujemo. Gospodu Peterletu se zahvaljujemo za njegovo dolgoletno delo. Veseli nas, da imamo še vedno skupen cilj – krepitev krščanske demokracije. Želimo mu veliko zdravja in veselja ob novih življenjskih izzivih," je na omrežju X zapisal Tonin.

Malo levo, malo desno, malo sem, malo tja

Peterle je sicer v ponedeljek na Facebooku zapisal, da so imeli v časih, ko je bila krščansko-demokratska opcija močna, drugačno razvojno dinamiko in več dialoga. "Močni smo bili, ker smo imeli jasne vrednote in načela, jasno identiteto in jasne cilje. Všečni in taktični 'malo sem, malo tja – malo levo, malo desno' temu ne more biti alternativa," meni Peterle, ki je s tem kritiziral Toninovo politiko.

Peterle je sicer predsedniku NSi v preteklosti večkrat očital, da ni uspel narediti političnega preboja. Stranka namreč na državnozborskih volitvah ni uspela preseči desetih odstotkov glasov.

Znamenje demokracije v NSi

Da je znal Peterle vedno "zelo jasno in odločno povedati, če se s čim ni strinjal, in to ves čas delovanja v stranki, tako v času predsedovanja Andreja Bajuka, Ljudmile Novak kot tudi v zadnjem obdobju", pa je danes o Peterletu zapisal predsednik NSi Matej Tonin. "To smo vedno jemali kot znamenje demokracije v stranki in njegov prispevek k njej. Tako razumemo tudi njegovo odločitev o izstopu iz stranke," je dodal.