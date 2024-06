Horjulci niso zagreti za solastnike iz tujine

Pred kratkim smo pisali o vlagateljih iz češke skupine BHM, ki so želeli z več kot velikodušno odkupno ceno delnic pridobiti delež v podjetju Metrel.

Podjetje je eno redkih, ki se še vedno trdno oklepa notranjega razdrobljenega lastništva in ima tudi v statutu določilo, ki onemogoča prodajo ponudnikom, ki niso zaposleni v podjetju oziroma so to nekoč bili. Tako mora biti po statutu družbe pred vsakim prenosom delnic na subjekt, ki ni delničar družbe Metrel DUS, ta isti sveženj delnic po enaki ceni ponujen v nakup obstoječim delničarjem, ki imajo predkupno pravico. Za prenos delnic je potrebno pisno dovoljenje družbe. O izdaji dovoljenja za prenos odloča nadzorni svet družbe. Prav tako je lastništvo delnic ene osebe omejeno na petodstotni delež.

Vodstvo in nadzorni svet letošnje prodaje deleža češkemu vlagatelju nista odobrila, čeprav sami in tudi drugi zaposleni pred tem niso izkoristili predkupne pravice. Je pa letos maja Metrel DUS z odkupom delnic povečal lastniški delež z 1,32 odstotka na 3,14 odstotka.

Na nas se je obrnil zaposleni, ki ne želi biti imenovan, in podal še nekaj dodatnih pojasnil, ki bodo pripomogla k jasnejši sliki. Pri tem poudarja, da v vsej zgodbi nima neposrednega finančnega interesa, saj ni lastnik Metrelovih delnic in jih tudi ne namerava kupiti.

"Lahko vam povem, da po mojih informacijah večina obstoječih lastnikov delnic nikakor ni naklonjena prodaji, kot to prikazujeta češki ponudnik in eden od delničarjev, ki je zgodbo obelodanil," pravi naš vir. "Ta je poceni odkupil nekajodstotni delež, zdaj pa bi rad s to prodajo izkupiček čez noč vrtoglavo povečal," dodaja.

Seveda je to povsem legitimno vlagateljsko razmišljanje, vendar je že vnaprej poznal pravila, poudarja naš vir, ki tudi meni, da delničarjev horjulske družbe, ki je v občini največji zaposlovalec, kljub obetavnim zaslužkom prodaja večinoma ne mika. Čehi namreč v prihodnje za delnico obljubljajo še precej več kot 250 evrov, kolikor so ponudili sprva.

"Menim, da male lastnike še najbolj skrbi, da bi sklad postopno izčrpaval podjetje, odpustil znaten del zaposlenih, s čimer bi si izboljšal finančne številke, nato pa podjetje razprodal. Podobno zgodbo smo lahko videli v žirovski Alpini, ki zdaj del proizvodnje seli v BiH in načrtuje odpuščanje večjega števila zaposlenih. Poleg tega je Metrel nezadolženo podjetje s precej kapitala, ki pa bi ga kakšen sklad najbrž počrpal zase, kot smo to lahko že večkrat videli drugod," meni vir.

Češki ponudnik vodstvu in nadzornikom očita, da s tem, ko preprečujejo prodajo in zaslužek lastnikom delnic, svoje interese postavljajo pred interese delničarjev. "Ne bi rekel, da je čisto tako, bolj želim verjeti, da jim gre v podjetju za ohranjanje imidža, dejavnosti in dobrega imena v tem okolju," pravi naš vir, ki kot zaposleni v družbi pozna tako člane vodstva kot nadzornike.