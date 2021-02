Hojs objavil sklep sodišča, sledile grožnje Fajonovi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hojs je v četrtek objavil sklep sodišča o njegovi prijavi zoper Alojza Breznika, da ga je ta ustrahoval in vznemiril in resno zagrozil z napadom na njegovo življenje in telo. Breznik je pod enega od člankov zapisal: "Pes, ki ga je treba likvidirat."

Sodišče je prijavo zavrglo, ker naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, je mogoče razbrati iz sklepa.

Hojs je ob slikah sklepa dopisal: "Za tožilstvo navedba: 'Pes, ki ga je treba likvidirati', kar se nanaša name, ne predstavlja resne grožnje. Čeprav je zapis provokativen, ta zgolj odraža duševne bolečine Alojza Breznika, ki so posledica izvajanja vladajoče politike, katere del sem, pravijo. Nov presežek tožilstva."

Dan pozneje je eden od uporabnikov podoben zapis namenil predsednici SD Tanji Fajon. V tvitu, ki ga je pozneje uporabnik Urba #PorusimoMetelekovo izbrisal, je napisal: Tanja Fajon psica, ki jo je potrebno likvidirati. Prav tako Breznika in tozilko. Vsi protidrzavni elementi. P.S. Sem zelo vznemirjen zaradi zavrzene prijave in to je moje osebno noranje prepricanje. (objavljeno, kot je bilo zapisano na Twitterju).