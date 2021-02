Podoba Tonina na pročelju cerkve na Rožniku

Sramotno! Tepatanje po Cerkvi se nadaljuje. Ko preprosto zmanjka besed. @katoliskacerkev Ponižanja vredna zloraba podobe @MatejTonin predsednika @NovaSlovenija! pic.twitter.com/EPiXeMoKco — Alen Salihović (@SalihovicAlen) February 13, 2021

Na mrzlo, a sončno jutro se je marsikdo iz prestolnice odpravil na priljubljeni Rožnik nad Tivolijem. Na vrhu Cankarjevega vrha je lahko na pročelju cerkve opazil nalepljeno sliko predsednika stranke NSi in obrambnega ministra Mateja Tonina.

Tonin: Samo še korak dalje in bodo ogrožena človeška življenja

Tonin se je že odzval na družbenem omrežju Twitter in zapisal, da se mazaške akcije nadaljujejo. "Očitno so naši nasprotniki spoznali, da so šli s kljukastimi križi in zahtevami po smrti predaleč. To je očitno nov pristop, ki bi se mu samo nasmehnil, če ne bi šlo za uničevanje tuje lastnine in kulturnega spomenika," je sporočil Tonin.

"Delitve, ekstremizem in sovražni govor se že udejanjajo v vandalizmu. Samo še korak dalje in bodo ogrožena človeška življenja. To norost lahko ustavimo samo skupaj. Zdravilo je v strpnosti, dialogu in sodelovanju. Strnimo vrste za Slovenijo, ne drug proti drugemu," je še zapisal.