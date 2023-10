Hofer za razdeljevanje donirane hrane namenja 18.400 evrov

Na področju razdeljevanja hrane Hofer sodeluje z več kot 600 prostovoljci iz okoli 30 socialnih organizacij. Ti hrano v več kot polovici trgovin Hofer prevzemajo vsak dan, v preostalih trgovinah pa nekajkrat tedensko. K prostovoljstvu podjetje spodbuja tudi svoje zaposlene, ki jim v okviru korporativnega prostovoljstva nekaj ur prostovoljnega dela letno šteje v delovni čas.

Bor Trček Foto: Hofer "Želimo si, da bi lahko izdelke iz vseh trgovin donirali vsak dan, a zaradi pomanjkanja prostovoljcev to za zdaj še ni mogoče. Vse, ki bi si želeli kakorkoli pomagati, zato spodbujamo, naj se pridružijo prostovoljstvu, hkrati pa si želimo, da bi se na dolgi rok našla tudi ustrezna sistemska rešitev. Verjamemo, da nam lahko s skupnimi močni uspe," je povedal Bor Trček, vodja za trajnost in zagotavljanje kakovosti izdelkov pri podjetju.

Več kot 150 ton zavržene hrane

Po podatkih statističnega urada se je v letu 2022 v Sloveniji zavrglo 150.839 ton hrane oz. 72 kilogramov na prebivalca. 47 odstotkov zavržene hrane je nastalo v gospodinjstvih, v trgovinah z živili pa devet odstotkov. Odstotek odpadne hrane se je v primerjavi z letom prej v trgovinah in gospodinjstvih zmanjšal, številne ukrepe, da bi bila količina odpadne hrane tako v trgovinah kot gospodinjstvih še manjša, pa izvajajo tudi pri Hoferju.

Diskontni trgovec iz vseh svojih 92 trgovin po Sloveniji s pomočjo več kot 600 prostovoljcev iz okoli 30 socialnih organizacij hrano donira približno 20 tisoč pomoči potrebnim.

Za čim manj odpadne hrane v trgovinah pri Hoferju skrbijo z optimiziranim sistemom naročanja in dovršenim logističnim sistemom. Z namenom, da bi izdelke odprodali, jih pred potekom roka uporabnosti pocenijo, tiste, ki ostanejo neprodani in so še primerni za uživanje, pa po zaprtju trgovin pripravijo za donacije okoli 20 tisoč socialno ogroženim in ranljivim, so pojasnili.

Projekt Donirana hrana je leta 2013 začela izvajati Zveza Lions klubov Slovenija, distrikt 129, Hofer pa se je projektu pridružil leta 2017 in zdaj kot edini večji trgovec v Sloveniji hrano donira iz prav vseh 92 trgovin. Od januarja 2023 poleg sadja, zelenjave, kruha in pekovskih ter suhih izdelkov donirajo tudi hlajene in zamrznjene izdelke ter jajca. Foto: Hofer

Deset odstotkov hrane zavržene zaradi nepoznavanja pomena rokov uporabnosti

Raziskave Evropske komisije so pokazale, da se desetina vse hrane zavrže zato, ker potrošniki ne poznajo ali ne razumejo pomena datumov uporabe na živilih. Hofer zato kupce z oznako Je rok potekel? Pogosto uporabno dlje na izbranih izdelkih svojih lastnih blagovnih znamk z rokom uporabnosti Uporabno najmanj do opominja, da izdelke, opremljene s to oznako, lahko zaužijejo tudi po preteku roka, če so bili pravilno hranjeni, imajo ustrezen videz, vonj in okus, so še navedli v podjetju.

Na svoji spletni strani med drugim delijo tudi številne nasvete za pravilno shranjevanje živil.

Foto: Hofer