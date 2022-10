Hrana: ne le strošek, temveč dobrina, ki ni samoumevna

Oglasno sporočilo

Slovenci vsako leto zavržemo vse več hrane. Samo v letu 2020 je v smeteh končalo 143.570 ton hrane, k čemur so približno polovico prispevala gospodinjstva. Pri HOFER-ju so na izziv odgovorili s projektom Hrana na dobri poti, ki ozavešča potrošnike, hkrati pa količino ostankov hrane minimizira in jo pravočasno usmerja do ranljivih družbenih skupin.

Z zavrženo hrano gospodinjstva na leto izgubljajo na stotine evrov. A na problem je treba gledati večplastno, saj poleg finančnih odpira tudi okoljska in moralna vprašanja. S tem, ko zavržemo živilo, poleg surovine zavržemo tudi energijo, čas in znanje, vloženo v pripravo izdelka. O tem HOFER ozavešča s projektom Hrana na dobri poti, ki ga izvaja v okviru lastne iniciative Danes za jutri, namen pa je, poleg odgovornega ravnanja s hrano v trgovinah, spodbuditi tudi potrošnike, da skrbno ravnajo s hrano.

Ne le ozaveščanje, temveč tudi dobrodelnost HOFER, prvi trgovec, ki je v projekt Donirana hrana vključil vse svoje trgovine, v sklopu projekta Donirana hrana vsak mesec donira v povprečju kar 60 ton hrane. Od leta 2017 so socialno ogroženim darovali že več kot 2.000 ton hrane.

Rok uporabnosti je potekel. Lahko še varno zaužijete živilo?

Velike spremembe lahko naredimo že z majhnimi koraki, zato pri HOFER-ju svetujejo, kako ustrezno shranjevati živila in podaljšati njihovo uporabnost. Pomemben korak na tem področju je oznaka Je rok potekel? Pogosto uporabno dlje., ki jo HOFER umešča na izdelke lastnih blagovnih znamk z rokom uporabnosti "uporabno najmanj do". Pri tem sodelujejo tudi z Biotehniško fakulteto, ki izvaja senzorične in mikrobiološke analize teh izdelkov pred in po roku uporabnosti "uporabno najmanj do". Živila z oznako, ki so bila pravilno hranjena, lahko tudi po pretečenem roku uporabe odprete, senzorično ocenite, ali imajo ustrezen videz, vonj in okus, ter presodite, ali so še vedno primerna za uporabo.

VESTE, KAKO POSKRBETI ZA ČIM MANJ ZAVRŽENE HRANE DOMA? Skrbno načrtujte obroke – nakupi naj se prilagajajo družinski dinamiki.

– nakupi naj se prilagajajo družinski dinamiki. Ustrezno shranjujte živila – tako poskrbite za njihovo svežino, varnost in kakovost.

– tako poskrbite za njihovo svežino, varnost in kakovost. Uporabite ostanke hrane – preizkusite kreativnost in poiščite recepte za pripravo novih jedi.

– preizkusite kreativnost in poiščite recepte za pripravo novih jedi. Nadzorujte stanje v hladilniku – izdelke tik pred iztekom roka uporabe uporabite prednostno.

– izdelke tik pred iztekom roka uporabe uporabite prednostno. Na izdelkih HOFER-jevih lastnih blagovnih znamk poiščite znak Je rok potekel? Pogosto uporabno dlje. Tudi po pretečenem roku uporabe "uporabno najmanj do" jih odprite in senzorično ocenite, ali so še vedno primerni za uporabo.

Donirana hrana za več kot deset tisoč socialno ogroženih

Pri HOFER-ju s številnimi ukrepi, kot sta na primer premišljen sistem naročanja in dovršen logistični sistem, zagotavljajo, da so presežki, ki se ustvarjajo v trgovinah, minimalni. Določene količine živil, ki vseeno ostane neprodana, pa ne zavržejo, temveč poskrbijo, da gre v prave roke. Od leta 2017 jih v okviru projekta Donirana hrana razdeljujejo pomoči potrebnim. Hrano donirajo vse trgovine HOFER po Sloveniji, mesečno pa v roke več kot deset tisoč socialno ogroženih posameznikov in skupin razdelijo povprečno 60 ton hrane.

