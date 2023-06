Hladen tuš ob naslednji plači

Od začetka meseca je na voljo nova vseslovenska vozovnica, ki za 70 evrov na mesec omogoča neomejeno vožnjo z vlaki in medkrajevnimi avtobusi po vsej državi. Če je uvedba te vozovnice že razveselila številne potnike, ki veliko potujejo ali se od daleč z javnim potniškim prometom vozijo v službo, bo veliko delavcev prihodnji mesec zaradi nje doživelo hladen tuš.

Gre za tiste delavce, ki na mesec prejmejo več kot 70 evrov nadomestila za prevoz na delo, izplačilo pa je po kolektivni pogodbi vezano na ceno mesečne vozovnice javnega potniškega prometa.

Poglejmo konkreten primer. Kdor se je recimo maja v službo v Ljubljano vozil iz Kopra, Slovenj Gradca ali drugega podobno oddaljenega mesta, je na podlagi stare cene mesečne vozovnice javnega potniškega prometa za ta mesec prejel okoli 240 evrov potnih stroškov. Po novem bo prejel zgolj 70 evrov, kolikor znaša nova cena vseslovenske vozovnice.

Javni sektor leta 2021 na kilometrino

Tisti, ki se vozijo v službo iz manj oddaljenih krajev, bodo spremembe občutili manj. Če za lažjo predstavo spet za izhodišče vzamemo Ljubljano, večjih sprememb pri potnih stroških ne bodo občutili recimo delavci iz Kamnika, Škofje Loke, Grosuplja, Vrhnike, Lukovice pri Domžalah in vsi delavci, ki živijo bližje Ljubljani. Vsi drugi, ki se vozijo v službo iz bolj oddaljenih krajev, bodo na slabšem.

Nič pa se ne bo spremenilo za tiste delavce, ki jim delodajalec potne stroške po kolektivni pogodbi obračunava glede na kilometrino. Podatka o tem, koliko je takih delavcev, ni, je pa znano, da se od leta 2021 glede na kilometrino potne stroške obračunava zaposlenim v javnem sektorju, temu pa so sledili tudi številni delodajalci, ki so prej pri obračunu upoštevali cene javnega potniškega prometa.

Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da so marca letos stroški prevoza na delo za zaposlene v javnem sektorju znašali skoraj 15,8 milijona evrov. Sistem je tak, da zaposlenim za vsak polni kilometer povrnejo deset odstotkov cene 95-oktanskega bencina, vendar ne manj kot 30 evrov. Ker povračilo ni vezano na ceno vozovnice javnega potniškega prometa, sprememb na ministrstvu zaradi vseslovenskih vozovnic ne pričakujejo.

Ladislav Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije, pravi, da je javni potniški promet pri nas povečini preslab, da bi delodajalci od delavcev pričakovali njihovo uporabo. Foto: Ana Kovač A povsod ni tako, opozarja Ladislav Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije. "Na sindikatu ugotavljamo, da bodo nekateri delavci prikrajšani, vendar kolektivna pogodba dejavnosti trgovine pravi, da lahko traja prevoz na delo z javnim prevoznim sredstvom največ 1,5 ure v eno smer. Ker se delovni čas v večini primerov ne pokriva z obratovalnim časom, bo plačilo prevozov na delo v večini primerov ostalo po starem," ocenjuje sindikalist.

Rožič še opozarja, da je javni potniški promet pri nas izredno pomanjkljiv, da ga popoldne in ponoči pogosto sploh ni, kar se v času šolskih počitnic le še poslabša. Kot pravi, je namenjen turistom, če pa bi ga začeli vsiljevati delodajalci, bodo "delavci iz oddaljenih krajev odpovedovali pogodbe o zaposlitvi, kar pa lahko ob že tako velikem pomankanju delavcev pomeni resen problem za podjetja".

Tudi v največjih trgovcih pri nas, ki so hkrati eni največjih zaposlovalcev, pravijo, da se ravno zaradi pomanjkljivega javnega potniškega prometa ne bodo odločali za obračunavanje nadomestila za prevoz na delo na podlagi cene javnega potniškega prometa, kot to predvideva kolektiva pogodba dejavnosti, temveč bodo nadomestilo (še naprej) izplačevali na podlagi kilometrine.

Petrol: Vpliv vozovnice še preučujemo

Z vprašanji o izplačilu potnih stroškov smo se obrnili tudi na druge velike zaposlovalce pri nas in ugotovili, da bo večina kot podlago za izračun uporabljala kilometrino in ne cene javnega potniškega prometa. Izjema bi lahko bil Petrol, kjer so nam pojasnili, da konkretnih odgovorov še nimajo, ker vpliv vseslovenske vozovnice na nadomestilo za prevoz na delo še preučujejo. "Zaposleni prejemajo povračilo stroškov skladno s kolektivno pogodbo dejavnosti, to je povračilo javnega prevoza oziroma kilometrino, če javni prevoz ni mogoč," so odgovorili v Petrolu.

Medtem so se že oglasili tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), kjer opozarjajo, da so bile spremembe pri cenovni politiki vozovnic javnega potniškega prometa, ki bi po njihovem mnenju lahko negativno vplivale na povračilo stroškov zaposlenih za prevoz, uvedene brez sodelovanja socialnih partnerjev.

Ob tem so poudarili, da se delavci, ki za prihod na delo in odhod z dela uporabljajo javni prevoz, pogosto srečujejo s težavo njegove dostopnosti. "Dejstvo je namreč, da je na marsikateri medkrajevni relaciji frekvenca javnih prevozov popolnoma neustrezna in neprilagojena začetku in koncu delovnega časa. Čeprav prejemajo povračilo prevoza v obliki mesečne vozovnice, so tako pogosto primorani uporabljati lastna prevozna sredstva," pravijo v ZZZS.

V takšnih primerih nižja cena vseslovenske vozovnice po njihovem mnenju ne bo prispevala k večji uporabi javnega prevoza, bo pa zmanjšala prejemke zaposlenih. Zato delodajalce pozivajo, naj bodo pri izplačilu potnih stroškov fleksibilni in, ko je to smiselno, kot podlago za izračun vzamejo kilometrino.

Javni potniški promet še ni na primerni ravni

Da javni potniški promet kljub nekaterim izboljšavam, kar je recimo prav vseslovenska vozovnica, še ni na ravni, ko bi za večino predstavljal alternativo avtomobilu, pravi Robert Sever, direktor združenja za promet pri GZS, ki opozarja, da bo treba izboljšati predvsem frekvenco prevozov in dostopnost.

Foto: KTPP

Na preskromne frekvence prevozov, ki bi po njihovem mnenju morali med 6. in 22. uro teči v 30-minutnem taktu, in zamudne prestope so nedavno opozorili tudi v Koaliciji za trajnostno prometno politiko (KTPP), ki združuje več nevladnih organizacij s področja trajnostne mobilnosti.

V KTPP predlagajo še več drugih ukrepov za izboljšanje javnega potniškega prometa.

Eden prvih bi po njihovem mnenju moral biti vključitev mestnega prevoza v vseslovensko vozovnico.

Nujno bi bilo po njihovem mnenju tudi povečati kapacitete na linijah, kjer je število potnikov največje, in ob tem uvesti sistem rezervacije sedežev.

So tudi proti temu, da morajo potniki z vseslovensko vozovnico za vlak višjega razreda (IC, ICS, MV …) plačevati dodatek, česar jim pri terminskih vozovnicah Slovenskih železnic ni bilo treba početi. Ob tem opozarjajo, da je mogoč nakup mesečne vozovnice za dodatke, vendar uporabniki o tej možnosti niso obveščeni.