Hidria letos prejela nagrado nemškega gospodarstva

Nagrado nemškega gospodarstva, ki jo podeljuje Slovensko-nemška gospodarska zbornica, je letos prejelo podjetje Hidria. Finalista sta bila še Roto in MAN Truck & Bus Slovenija. Komisija je letos posebno pozornost namenila zeleni preobrazbi industrije. Nagrada, ki jo zbornica podeljuje v sodelovanju z nemškim veleposlaništvom v Sloveniji in IEDC-Poslovno šolo Bled, je namenjena prepoznavanju pomembnih tehnoloških in gospodarskih inovacij podjetij, ki imajo dolgoročen pozitivni vpliv na družbo.

Kot je na današnjem dogodku ob podelitvi v Ljubljani dejala predsednica upravnega odbora zbornice Dagmar von Bohnstein, trajnostni pristop v ospredje postavlja vse več podjetij, kar je nedvomno razlog za optimizem. Prepričana je, da bo evropsko gospodarstvo s prilagodljivostjo sposobno nasloviti številne izzive, s katerimi se sooča.

Namestnica nemške veleposlanice Eva-Ricarda Willems se je strinjala, da je nemško gospodarstvo v slabših razmerah, kot bi si želelo, a je prepričana, da so obeti boljši, kot ocenjujejo mnogi. Nemčija je energetsko krizo po njenih besedah namreč premagala bolje od večine napovedi. Namestnica je odločno je naslovila tudi problematiko pomanjkanja delovne sile. "Nemško gospodarstvo trenutno mogoče res ni v najboljši formi, a je na pravi poti, da jo znova doseže," je poudarila.

Vsi optimistični glede gospodarskih obetov

Optimizem glede gospodarskih obetov je izrazil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Poudaril pa je, da mora Evropska komisija narediti več za razvoj evropske industrije, saj bo ta sicer le stežka tekmovala s kitajsko in drugimi. Han je ob tem pozdravil "tradicionalno dobro gospodarsko sodelovanje" med Slovenijo in Nemčijo.

Podrobnejšo gospodarsko napoved za letos je predstavil namestnik direktorja centra za makroekonomijo in raziskave ter vodja raziskav na münchenskem inštitutu za gospodarske raziskave Ifo Klaus Wohlrabe. Kot je dejal, nemško gospodarstvo trenutno zaznamuje precejšnja negotovost, kar je nedvomno problematično, saj med drugim duši investicije. Vendar pa se je kazalnik gospodarske klime v Nemčiji, ki ga izračunava Ifo, marca opazno zvišal. K temu so pripomogla predvsem manj pesimistična pričakovanja podjetij za prihodnje mesece.

Znižanje obrestnih mer prinaša upanje

Največ upanja za izboljšanje gospodarskih razmer v EU po njegovih besedah trenutno prinaša letos pričakovano znižanje obrestnih mer. "Zavedati pa se moramo, da bo minilo kar nekaj časa, preden bo znižanje obrestnih mer prineslo oprijemljive rezultate," je poudaril.

Foto: STA V delu strokovne javnosti se je v zadnjem času spet pojavila oznaka Nemčije kot "bolnika Evrope". Wohlrabe se s takšno oceno ne strinja. "Je pa res, da se Nemčija trenutno sooča z več izzivi kot nekatera druga evropska gospodarstva," je dodal.

Na prihodnjo gospodarsko rast območja z evrom in širše bo po njegovih besedah močno vplival prihodnji razvoj geopolitičnega dogajanja. Dolgoročneje bo imela zelo pomembno vlogo demografija, česar pa se mnogi kljub številnim opozorilom še ne zavedajo oziroma se ne zavedajo dovolj, je dodal.

Prilagajanje na zeleni prehod

O strategijah podjetij za krepitev rasti so govorili tudi na okrogli mizi. Direktorica Roto Group Nuša Pavlinjek Slavinec je poudarila, da se je kot zelo pravilna odločitev izkazal zgodnji prehod na čim bolj trajnostno poslovanje. Podjetja, ki so se sposobna hitro prilagajati, bodo rast po njenih besedah dosegala v vseh razmerah.

Tudi v Hidrii po besedah glavnega direktorja Bojana Gantarja že žanjejo sadove zgodnjega vlaganja v zeleno preobrazbo. Kot pomemben partner avtomobilske industrije hitro občutijo vsak upad povpraševanja, zato se jim zdi pomembno, da pri oblikovanju trendov sodelujejo, ne pa jim le sledijo.

Direktor MAN Truck & Bus Slovenija Jan Löwhagen se je strinjal, da je transportni sektor vedno kazalnik širših gospodarskih razmer. Ker v zadnjih letih ogromno sredstev in časa namenjajo elektrifikaciji tovornih vozil, je izpostavil problematiko pomanjkanja polnilne infrastrukture. Z njo se stalno soočajo, a imajo nanjo le malo vpliva. "Države morajo pospešiti prehod na električno mobilnost," je dejal.

Neprevidljivost poslovnega okolja cokla razvoju

Wohlrabe ter profesor in predstojnik katedre za denar in finance Jean Monnet na ljubljanski ekonomski fakulteti Mojmir Mrak sta se osredotočila na nepredvidljivost poslovnega okolja kot enega največjih zaviral razvoja. Kot je dejal Mrak, je nepredvidljivost trenutno večja kot kadarkoli, zato bi si morale vlade po njegovih besedah prizadevati za stabilizacijo razmer kot pomembnega ukrepa za razvojni pospešek. "Manjka konkreten načrt. Premalo je komunikacije in obveščanja javnosti," je dodal Wohlrabe.