Kako podjetja ohranjajo konkurenčnost v času energetske draginje?

Foto: BISOL Group

Energetska draginja se pri mnogo slovenskih podjetjih že odraža v upadu konkurenčnosti in zmanjšanem obsegu naročil. Iskanje alternativnih energetskih virov, ki poleg nižjih stroškov omogočajo tudi zanesljivost oskrbe, postaja ključnega pomena. Vedno strožje zakonske zahteve glede upoštevanja okoljskih standardov, ki bodo v prihodnosti še pomembnejše pri zagotavljanju prednosti pred konkurenco, pa predstavljajo samo še dodaten razlog za smiselnost naložb v lastne sončne elektrarne.

Pretekle reference in izkušnje so pomembno merilo izbora izvajalcev

Med uspešnimi slovenskimi podjetji, ki so prepoznala pomen lastne preskrbe z energijo, je tudi podjetje Aplast iz Žalca. Za naložbo v lastno sončno elektrarno na strehi proizvodnega obrata so se odločili v začetku leta 2021. "Ker mora sončna elektrarna svojo funkcijo opravljati dolga leta, so nam bile pri izbiri izvajalca poleg cenovne konkurenčnosti ključne njegove pretekle reference in izkušnje. Te so nam dale zaupanje, da bo njihova sončna elektrarna kakovostna, da bo postavljena v dogovorjenem roku in, nenazadnje, da nam bo izbrani izvajalec na voljo za morebitne poprodajne storitve skozi celotno življenjsko dobo sončne elektrarne. Za dobavitelja smo zato izbrali podjetje BISOL kot edinega slovenskega proizvajalca solarnih modulov," o merilih pri izboru izvajalca povedo v podjetju Aplast, kjer nameravajo v prihodnjih letih postaviti še več sončnih elektrarn in tako izkoristiti vse strešne površine, na katerih je postavitev sončne elektrarne smiselna.

Foto: BISOL Group

Nadpovprečni izkupički sončnih elektrarn tudi po 15 letih delovanja

Nadpovprečni izkupiček in dolga življenjska doba solarnih modulov ter najvišja merila kakovosti so tisto, kar slovenski BISOL kot največjega pravega evropskega proizvajalca solarnih modulov dviguje v svetovni vrh solarne industrije. Dejstvo, da je slovenski BISOL v tej mladi, a izjemno konkurenčni panogi prisoten že skoraj dve desetletji, je velika prednost. Le redkokateri svetovni proizvajalec solarnih modulov lahko dolgo življenjsko dobo solarnih modulov namreč dokazuje z referenčnimi projekti sončnih elektrarn, ki tudi po več kot 15 letih še vedno brezhibno delujejo in izkazujejo nadpovprečne donose. Njihova kakovost je stalno preverjana skozi več kot 20 različnih testiranj in neodvisnih pregledov kupcev ter potrjena s stotinami certifikatov. Potrjujejo pa jo tudi kupci in inštalaterji. BISOL Group je namreč med prejemniki prestižnega znaka Top Brand na kar petih evropskih trgih − v Sloveniji, Belgiji, Franciji, Avstriji in Italiji.

Barvni solarni moduli tudi za spomeniško zaščitene stavbe

Namestitev solarnih modulov na spomeniško zaščitenih območjih, za katere veljajo stroga merila glede posegov v zunanjo podobo stavb, se je še pred kratkim zdela nepredstavljiva. Estetski videz in neopazno prilagajanje barvam streh različnih vrst in stilov sta bili prav s tem namenom ključni vodili pri zasnovi solarnih modulov BISOL Spectrum. Kot izjemno energetsko učinkovito in estetsko rešitev so slovenske barvne solarne module prepoznali v številnih evropskih mestih, ki se ponašajo s svojo arhitekturno podobo. BISOL Spectrum lahko tako najdete na strehah javnih ustanov večnega mesta in na prestižni zasebni šoli FANB v Monaku.

