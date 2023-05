Zakaj se podjetja v več kot stotih državah sveta odločajo za slovenske solarne module?

Oglasno sporočilo

Nadpovprečni izkoristek in dolga življenjska doba solarnih modulov ter najvišja merila kakovosti so tisto, kar slovenski BISOL kot največjega pravega evropskega proizvajalca solarnih modulov dviguje v sam svetovni vrh solarne industrije.

Foto: BISOL Group

Energetska draginja in vedno višje zahteve po izpolnjevanju okoljskih standardov podjetja po vsem svetu postavljajo pred odločitve o naložbah v obnovljive vire energije. Slovenska podjetja pri tem niso nobena izjema, prej obratno. Energetska kriza se pri mnogih namreč že odraža v upadu konkurenčnosti in zmanjšanem obsegu poslovanja. Iskanje rešitev za samooskrbo z električno energijo tako ni več stvar prihodnosti, ampak tega trenutka. A kako izbrati najboljšo? Nadpovprečni izkoristek, dolga življenjska doba in najvišja merila kakovosti so tiste ključne kvalitete, ki slovenski BISOL kot največjega pravega evropskega proizvajalca solarnih modulov dvigujejo v sam svetovni vrh solarne industrije.

Foto: BISOL Group

Sončne elektrarne, ki tudi po 15 letih izkazujejo nadpovprečne donose

Dejstvo, da je slovenski BISOL v solarni industriji prisoten že skoraj dve desetletji, v tej mladi, a izjemno konkurenčni panogi pomeni veliko prednost. Le redkokateri svetovni proizvajalec solarnih modulov lahko dolgo življenjsko dobo solarnih modulov namreč dokazuje z referenčnimi projekti sončnih elektrarn, ki tudi po več kot 15 letih še vedno brezhibno delujejo in izkazujejo nadpovprečne donose. Na kakovost solarnih modulov poleg kakovosti materialov namreč odločilno vpliva sam proces proizvodnje. Številni proizvajalci po svetu tako uporabljajo neprimerne načine za zniževanje stroškov izdelave, ki jih je s prostim očesom nemogoče zaznati. Nepravilno dimenzionirana folija EVA lahko na primer povzroči delaminacijo, korozijo celic in spojev ter posledični padec moči modula. Nezadostno spajkanje lahko vodi v popolno odpoved modula. Prihranek pri nanašanju premajhnih količin silikona na okvir modula se odraža v bistveno slabši mehanski vzdržljivosti modula.

Foto: BISOL Group

Solarni moduli BISOL se lahko pohvalijo z rekordno nizkim deležem reklamacij, ki je le 0,01 % oziroma kar desetkrat nižji kot v avtomobilski industriji. V skoraj dvajsetih letih delovanja BISOL ni zabeležil niti enega primera reklamacije zaradi vdora vlage ali delaminacije.

V proizvodnji BISOL uporablja umetno inteligenco, ki so jo razvili zaposleni

Foto: BISOL Group

Najsodobnejša tehnologija, najvišji industrijskih standardi in kriteriji kakovosti skupaj z visoko usposobljenimi zaposlenimi BISOL uvrščajo med najnaprednejša, s tem pa tudi najbolj konkurenčna podjetja v solarni industriji, in to ne le v evropskem prostoru, ampak tudi v svetu. V proizvodnjo solarnih modulov BISOL vključuje tudi uporabo umetne inteligence oz. robote, ki ne le natančno delajo sami, ampak se sproti tudi učijo. Primeri takšnih izboljšav, ki predstavljajo naslednjo raven avtomatizacije, izmenjave podatkov in strojnega učenja, so samodejno pozicioniranje priključnic in samodejno spajkanje priključnic s stroji, ki jih je v celoti razvil in implementiral razvojni oddelek ekipe BISOL. Ker imajo prav zaposleni še vedno ključno vlogo v procesu razvoja inovativnih solarnih izdelkov ter pri nadzoru proizvodnih procesov in kakovosti, BISOL Group ponuja izjemne zaposlitvene priložnosti.

Kaj se lahko pri naložbah v sončne elektrarne naučimo od Italijanov?

Dobrih deset let nazaj je Italija predstavljala drugi najpomembnejši trg na svetu na področju solarne tehnike. Trg je bil preplavljen z različnimi proizvajalci solarnih modulov in mnoga italijanska podjetja so se prav v tem obdobju odločila za naložbe v sončne elektrarne. Deset let kasneje mnogih proizvajalcev solarnih modulov, ki so takrat ponujali module vprašljive kakovosti, med njimi tudi evropskih, ni več na trgu, s streh pa izginjajo tudi njihovi moduli. Zaradi degradacije solarnih modulov in posledično slabega donosa sončnih elektrarn so jih bili mnogi investitorji prisiljeni zamenjati. Izredno nizka stopnja degradacije solarnih modulov BISOL, ki temelji na najvišjih merilih kakovosti v proizvodnji, je poglavitni razlog, zakaj se mnoga italijanska podjetja v drugo odločajo za slovenske solarne module.

Foto: BISOL Group

BISOL izbran za Top Brand na kar petih evropskih trgih Kakovost solarnih modulov BISOL je stalno preverjena skozi več kot 20 različnih testiranj in neodvisnih pregledov kupcev ter potrjena s stotinami mednarodnih in za posamezne države specifičnih certifikatov. Potrjujejo pa jo tudi kupci in inštalaterji. BISOL Group je namreč med prejemniki prestižnega znaka Top Brand na kar petih evropskih trgih − v Sloveniji, Belgiji, Franciji, Avstriji in Italiji.

