Vrata v vesolje so široko odprta

Dejavnosti Evropske vesoljske agencije (Esa), katere polnopravna članica je od 1. januarja tudi Slovenija, sodelujočim državam prinašajo številne priložnosti na različnih področjih, je ob robu vrha med Eso in Slovenijo v Rimskih Termah poudaril gospodarski minister Matjaž Han. Generalni direktor agencije Josef Aschbacher je Slovenijo izpostavil kot pomembno in enakovredno partnerico.

Polnopravno članstvo v Esi, ki ga Slovenija uradno obeležuje danes, predstavlja pomemben mejnik v razvoju države, je na novinarski konferenci poudaril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Slovenijo so po njegovih besedah do tega dosežka pripeljale dolgoletne aktivnosti, med katere sodijo sprejem vesoljske strategije, ustanovitev vesoljske pisarne in zagotovitev financiranja sektorja. "Ključno je, da imamo tudi jasno vizijo. Slovenija bo vztrajala pri financiranju in sodelovanju," je napovedal.

Posebej je izpostavil priložnosti, ki jih članstvo prinaša podjetjem. V pomoč jim bo dejstvo, da se je Slovenija Esi že dokazala na različnih področjih – od razvoja satelitskih programov do različnih namenskih aplikacij. "Priložnosti v vesoljskem sektorju je res veliko," je poudaril.

Zgodovinski trenutek za Slovenijo

Pridružitev 23. članice je po Aschbacherjevih besedah zgodovinski trenutek. Gre za prvo okrepitev polnopravnega članstva po desetih letih, je spomnil. Poudaril je, da bo lahko Slovenija enakopravno sodelovala v velikih projektih, pomembno bo lahko vplivala tudi na oblikovanje njenih programov.

Prepričan je, da bodo slovenska podjetja znala prepoznati številne priložnosti, ki se jim odpirajo v okviru agencije, poudaril pa je tudi pomen njihovega prispevka. "Slovenija je majhna država na Zemlji, a velika v vesolju," je dejal.

Raziskave po njegovih besedah kažejo, da se bo globalna vrednost vesoljske industrije še močno povečala. "Ne smemo pozabiti, da so z vesoljskimi tehnologijami povezane številne vsakodnevne zadeve, kot je meteorologija," je dodal.

Velik potencial Slovenije za prispevek k razvoju Ese je izpostavil tudi predsednik sveta agencije Renato Krpoun. "Slovenska podjetja bodo lahko sodelovala v različnih projektih agencije, pa tudi koristila njene zmogljivosti in dosežke," je dejal. Poudaril je tudi pomen krepitve financiranja, ki ga prinaša širitev članstva, za nadaljnji razvoj programov Ese.

Vrata v vesolje so široko odprta

Na današnjem vrhu je sodeloval tudi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež. Kot je dejal za STA, je Slovenija na nekaterih nišnih področjih že globalna velesila, slovenska podjetja pa se tam prebijajo v vrh ozke konkurence globalnih podjetij. Pri tem je med drugim izpostavil razvoj novih materialov in aplikacij na področju zdravstva. "S polnopravnim članstvom v Esi naša vrata v vesolje še nikoli niso bila tako široko odprta," je poudaril.

Korist za podjetja

V okviru vrha so se predstavila tudi nekatera slovenska podjetja in inštituti, ki delujejo v vesoljskem sektorju, med drugim Balmar, Dewesoft, Institut Jožef Stefan, Sinergise in Skylabs. Kot je za STA povedal Iztok Kramberger iz Skylabs, jim bo polnopravno članstvo Slovenije v Esi med drugim omogočilo uporabo infrastrukture agencije in sodelovanje v najzahtevnejših misijah. Izpostavil je tudi prispevek na izobraževalnem področju. "Naša naloga pa je tudi, da tehnologije, ki jih razvijemo za vesolje, prenašamo v splošno rabo," je dodal.

Slovenija z Eso, ki ima sedež v Parizu, sodeluje od leta 2009, ko je podpisala sporazum za evropske sodelujoče države. Sodelovanje je leta 2016 okrepila s pristopom k pridruženemu članstvu, leta 2020 pa s pridružitvenim sporazumom. Lani je z ratifikacijo sporazuma o polnopravnem članstvu naredila še zadnji korak k popolni vključitvi v organizacijo.