Han gre na Pag, Janša v Lepeno, Mescu pa je všeč Vis

Ministri, ministrice in prvaki strank bodo letošnje počitnice preživeli različno. Nekateri na domači obali, drugi v tujini, tretji lokacije še niso izbrali. Dopust mnogi preživljajo tudi precej aktivno, s športom, delom okoli hiše ali pa vnuki. Koliko prostih dni si bodo privoščili je razkrila peščica, nekateri pa na to, kako bodo preživeli poletje, niso želeli odgovarjati.

Robert Golob. Foto: STA Robert Golob se bo na dopust odpravil v prvi polovici avgusta, kam, pa še ne razkriva. Bo pa imel julija še izrazito deloven, predvsem z vrhom Nata v Vilniusu prihodnji teden in vrhom EU – Latinska Amerika teden kasneje, so za Siol.net sporočili iz premierjevega kabineta. Premierse bo na dopust odpravil v prvi polovici avgusta, kam, pa še ne razkriva. Bo pa imel julija še izrazito deloven, predvsem z vrhom Nata v Vilniusu prihodnji teden in vrhom EU – Latinska Amerika teden kasneje, so za Siol.net sporočili iz premierjevega kabineta.

Janez Janša molči o svojih načrtih za poletje. Foto: Ana Kovač Janez Janša, bo, kot vsako leto tudi letos dopust preživljal na letnem taboru SDS v Lepeni. Poletni tabor SDS in Gorniškega kluba dr. Henrika Tume, ki bo letos že 28. po vrsti bo potekal od 22. julija do 5. avgusta 2023, kot vsako leto, se bo pričel s tradicionalnim srečanjem odborov SDS pri letališču v Bovcu, vključeval pa bo številne aktivnosti, pohode, predavanja ter tudi vzpon na Triglav in Škrlatico, so odgovorili iz stranke. Predsednik SDS,, bo, kot vsako leto tudi letos dopust preživljal na letnem taboru SDS v Lepeni. Poletni tabor SDS in Gorniškega kluba dr. Henrika Tume, ki bo letos že 28. po vrsti bo potekal od 22. julija do 5. avgusta 2023, kot vsako leto, se bo pričel s tradicionalnim srečanjem odborov SDS pri letališču v Bovcu, vključeval pa bo številne aktivnosti, pohode, predavanja ter tudi vzpon na Triglav in Škrlatico, so odgovorili iz stranke.

Foto: Bojan Puhek Matej Tonin, predsednik NSi, bo dopustoval na Malem Lošinju na Hrvaškem, kjer bo preživel 14 dni. , predsednik NSi, bo dopustoval na Malem Lošinju na Hrvaškem, kjer bo preživel 14 dni.

Matjaž Han Foto: STA , Matjaž Han bo dopust preživel z družino in prijatelji na Pagu. Na dopustu pa bi si želel preživeti več časa, kot mu dopuščajo službene obveznosti. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijobo dopust preživel z družino in prijatelji na Pagu. Na dopustu pa bi si želel preživeti več časa, kot mu dopuščajo službene obveznosti.

Uroš Brežan Foto: STA , Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor, bo na letnem dopustu predvidoma prva dva tedna v avgustu. Z družino še nimajo izbrane lokacije. Na aktivnih počitnicah bodo prepletali morske in kulturno-zgodovinske interese ter užitke. , minister za naravne vire in prostor, bo na letnem dopustu predvidoma prva dva tedna v avgustu. Z družino še nimajo izbrane lokacije. Na aktivnih počitnicah bodo prepletali morske in kulturno-zgodovinske interese ter užitke.

Klemen Boštjančič Foto: STA/Katja Kodba Klemen Boštjančič bo imel kratek dopust, je sporočil. Preživel ga bo z družino, na morju. Letos na hrvaški obali. "Upam, da mi bo med poletjem uspelo z družino počitnikovati vsaj še kakšen podaljšan konec tedna," je še dejal. Minister za financebo imel kratek dopust, je sporočil. Preživel ga bo z družino, na morju. Letos na hrvaški obali. "Upam, da mi bo med poletjem uspelo z družino počitnikovati vsaj še kakšen podaljšan konec tedna," je še dejal.

Šarec bo dopustoval na Hrvaškem. Foto: Ana Kovač Marjan Šarec. Na hrvaški obali in na istem kraju kot zadnjih nekaj let bo tudi letos z družino dopust preživel minister za obrambo

Alenka Bratušek se dopusta zelo veseli. Foto: Bojan Puhek Alenka Bratušek. "Moji poletni dopusti so že nekaj let skoraj enaki. Malo morja, malo hribov, malo kolesarjenja. Del dopusta preživimo s prijatelji, del pa v dvoje z možem. Se ga pa že zelo veselim," je sporočila ministrica za infrastrukturo

Kje in koliko časa bo na dopustu, zdravstveni minister ne želi razkriti. Foto: Bojan Puhek Danijel Bešič Loredan, ni znano. "Na vprašanja o zasebnem življenju ministra ne odgovarjamo", so sporočili iz njegovega kabineta. Kje bo dopustoval, ni znano. "Na vprašanja o zasebnem življenju ministra ne odgovarjamo", so sporočili iz njegovega kabineta.

Mesec še razmišlja, kje točno bo dopustoval. Foto: STA/Katja Kodba Luke Mesca, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. "Načrta za dopust letos še nimam, kam bom šel, se bom odločil sproti. Lani mi je bil zelo všeč Vis. Ali pa morda jug Italije. Privoščil pa si bom kak teden, deset dni," so načrti, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Aleksander Jevšek Foto: STA/Katja Kodba Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, bo dopust preživel z družino v Sloveniji. , minister za kohezijo in regionalni razvoj, bo dopust preživel z družino v Sloveniji.

Bojan Kumer poletni dopust načrtuje v prvi polovici avgusta. Foto: Srdjan Cvjetović Bojan Kumer bo tudi letos počitnice večinoma preživel ob morju, kamor se vrača že več let, morda pa se bo za kak dan podal tudi na kakšen izlet v hribe. Rad bi tudi našel čas za kolo in domača opravila, za katera nikoli ni dovolj časa. Minister za okolje, podnebje in energijobo tudi letos počitnice večinoma preživel ob morju, kamor se vrača že več let, morda pa se bo za kak dan podal tudi na kakšen izlet v hribe. Rad bi tudi našel čas za kolo in domača opravila, za katera nikoli ni dovolj časa.

Darjo Felda Foto: Ana Kovač Darjo Felda ima v načrtu koriščenje prostih dni, ko mu bodo to dopuščale delovne obveznosti. Dopust bo preživel z družino, v domačem okolju, na slovenski Obali. Minister za vzgojo in izobraževanjeima v načrtu koriščenje prostih dni, ko mu bodo to dopuščale delovne obveznosti. Dopust bo preživel z družino, v domačem okolju, na slovenski Obali.

Foto: STA , Irena Šinko bo del dopusta preživela na slovenski Obali, večinoma pa doma v Prekmurju, kjer bosta pri njej na počitnicah tudi vnuka. Predvidoma bo dopustovala v prvem delu avgusta. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranobo del dopusta preživela na slovenski Obali, večinoma pa doma v Prekmurju, kjer bosta pri njej na počitnicah tudi vnuka. Predvidoma bo dopustovala v prvem delu avgusta.

Tanja Fajon je na dopustu rada aktivna. Foto: Ana Kovač Tanja Fajon bo letošnji poletni dopust podobno kot doslej preživela z družino in prijatelji. V 14 dneh prostega časa, ki ga sicer najde zelo redko, bo priložnost za oddih na morju in za planinarjenje. "Proste trenutke bom preživela na slovenski in hrvaški obali, kjer si bom vzela čas za branje, kolesarjenje in plavanje. Želim pa si osvojiti še nekaj slovenskih vrhov. Svoj dopust rada preživim aktivno," je dejala. Ministrica za zunanje in evropske zadeve ter predsednica SDbo letošnji poletni dopust podobno kot doslej preživela z družino in prijatelji. V 14 dneh prostega časa, ki ga sicer najde zelo redko, bo priložnost za oddih na morju in za planinarjenje. "Proste trenutke bom preživela na slovenski in hrvaški obali, kjer si bom vzela čas za branje, kolesarjenje in plavanje. Želim pa si osvojiti še nekaj slovenskih vrhov. Svoj dopust rada preživim aktivno," je dejala.

"Lokacija še ni izbrana," je povedala ministrica za javno upravo. Foto: STA/Katja Kodba Sanje Ajanović Hovnik bo nekoliko krajši zaradi delovnih aktivnosti na področju prenove plačnega in uslužbenskega sistema. "Vsekakor pa bom v avgustu namenila nekaj dni za sproščen morski oddih, kjer bo tudi priložnost za dopustniško branje in druženje. Lokacija dopustovanja še ni dokončno izbrana, vsekakor pa v ožjem izboru niso oddaljene lokacije," je dejala. Letošnji dopust ministrice za javno upravobo nekolikokrajši zaradi delovnih aktivnosti na področju prenove plačnega in uslužbenskega sistema. "Vsekakor pa bom v avgustu namenila nekaj dni za sproščen morski oddih, kjer bo tudi priložnost za dopustniško branje in druženje. Lokacija dopustovanja še ni dokončno izbrana, vsekakor pa v ožjem izboru niso oddaljene lokacije," je dejala.

Igor Papič Foto: STA , Igor Papič bo dva tedna poletnega dopusta preživel z družino na morju in v hribih. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacijebo dva tedna poletnega dopusta preživel z družino na morju in v hribih.

Kje bo dopustovala Stojmenova Duh, še ni znano. Foto: Ana Kovač Emilija Stojmenova Duh bo letni dopust koristila v prvem tednu avgusta. Ministrica za digitalno preobrazbobo letni dopust koristila v prvem tednu avgusta.