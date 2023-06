Med počitnicami odkrijte najlepše kotičke Slovenije

Si predstavljate destinacijo, kjer vam ni treba izbrati med urbanim in naravnim svetom, saj se lahko predate obema hkrati? Na srečo vam ni treba iskati naprej, saj vam Štajerska prinaša ravno to. Pokrajina ponuja edinstveno kombinacijo urbanih in naravnih doživetij, ki navdušuje tako domačine kot obiskovalce. Odkrijte, zakaj je ta destinacija popolno mesto za nepozabne počitnice.

Ali ste že slišali za pojem urbanaravni užitek? Na Štajerskem ga lahko izkusite v polnosti. Si predstavljate, kako čudovito je začeti dan z odkrivanjem galerij, muzejev in trendovskih kotičkov na mestnem kolesu? Sprehoditi se po mestnih ulicah, občudovati umetniška dela in se pustiti navdihniti kreativnosti, ki se prepleta z urbanim utripom? To je šele začetek. Ko končate urbano raziskovanje, se podajte na hrib, v gozd, ob reko ali jezero, kjer narava ustvarja svoje umetnine. Tam boste začutili popolno harmonijo med človeškim ustvarjanjem in darovi narave.

Na Štajerskem lahko na majhnih razdaljah in na trajnosten način doživite številne atrakcije in aktivnosti ter okusite dobrote, ki vas bodo navdušile. Uživajte v vrhunskih vinih, kulinariki, umetnosti, zgodovini in neokrnjeni naravi, ki se na Štajerskem združujejo v popolno celoto.

Bogata urbana ponudba

Mesto Maribor, drugo največje slovensko mesto, je središče štajerske regije in ponuja veliko možnosti za raziskovanje. Letos je bilo razglašeno tudi za najboljšo kulinarično destinacijo. Odkrijte zgodovino na vsakem koraku, ko se sprehajate po starem mestnem jedru, oglejte si 450 let staro vinsko trto ter nad mestom obiščite Mariborski grad in uživajte v razgledu, ki ga ponuja. Maribor slovi po svoji živahni kulturni sceni, saj gosti številne festivale in dogodke vse leto. Ena izmed najbolj znanih prireditev je Festival Lent s pestro paleto glasbenih, gledaliških in plesnih predstav ter kulturnih dogodkov.

V štajersko zgodovino se lahko potopite tudi z obiskom muzejev in kulturnih znamenitosti v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj, ki očara s svojim srednjeveškim vzdušjem.

Čudovite naravne lepote

Pohorje ponuja nešteto možnosti za aktivnosti na prostem. Poleti lahko uživate v pohodništvu, kolesarjenju, jahanju ali raziskovanju številnih naravnih poti, ki vodijo skozi slikovite gozdove in zelene doline. Pozimi pa se Pohorje prelevi v raj za ljubitelje zimskih športov.

Poleg Pohorja se Štajerska ponaša z vinorodnimi griči Slovenskih goric, Haloz in Jeruzalema, ki ponujajo čudovite razglede. Doživite jih peš ali na kolesu, ob tem pa obiščite katero izmed vinogradniških kleti ter se prepustite užitkom, ki jih ponujata vinska kultura Štajerske in pristna domača kulinarika.

Okusite pristne lokalne jedi

Lokalne jedi temeljijo na tradicionalnih receptih, pripravljenih iz svežih sestavin. Zraven okusite eno izmed vrhunskih lokalnih vin in osebno spoznajte vinarja med njegovimi vinogradi le nekaj minut od tistega trga, kjer ste prej občudovali njegovo vino. Na Štajerskem boste doživeli pristnost in gostoljubje tamkajšnjih prebivalcev. Tako se vsak gost počuti kot doma.

Sprostitev ob termalnih kopališčih

Ne pozabite na obisk termalnih kopališč, ki so pravi balzam za telo in dušo. Sprostite se v oazah spa centrov, potopite se v termalne bazene ter se prepustite terapevtskim tretmajem, ki prinašajo občutek svežine in notranjega ravnovesja. Štajerska je idealna destinacija, kjer lahko najdete popolno harmonijo med sprostitvijo in ohranjanjem zdravja.