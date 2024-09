Izolski otroci s palicami do smrti pretepli mačjega mladička

Po Facebooku je zaokrožila objava, da so izolski otroci s palico do smrti pretepli mačko.

Nadja Kananović, zaposlena v Društvu za pomoč mačkam Remi, je v objavi na Facebooku opozorila na pretresljiv dogodek, ki se je zgodil v Izoli na naslovu Livade 28. Otroci, stari med 10 in 12 let, so, kot je zapisala, mačko dva dni zapored brutalno pretepali s palicami.

Kot je navedla, je dogodek opazila gospa, ki je, po tem, ko je ugotovila, za kaj gre, ukrepala in jo o dogodku obvestila. "Muco je najprej udaril avto, ampak takrat še ni bila smrtno poškodovana, potem so jo otroci v dveh dneh zatolkli do konca, namesto da bi ji kdo pomagal. Lahko bi preživela, ker od udarca avtomobila ni bila tako hudo poškodovana!" je gospa povedala Kananović.

Policija primer preiskuje

Mačko so odpeljali k veterinarju, vendar žal ni preživela noči. V objavi piše, da so primer prijavili policiji, na katero smo se tudi mi obrnili za pojasnila.

Policisti policijske postaje Koper so nam pojasnili, da so v soboto ob 21.15 dobili prijavo, da je gospa na veterinarsko postajo Koper prinesla mačko, ki naj bi jo mučili v Livadah. Videla naj bi dečke, ki so nekaj tepli s palico. Ko je odšla na kraj, je našla mačjega mladiča, ga pobrala in ga odpeljala na veterino.

Policisti intenzivno zbirajo obvestila za potrditev suma storitve kaznivega dejanja mučenje živali.