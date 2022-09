SD Tanje Fajon je na včerajšnjem svetu stranke potrdila evropskega poslanca Milana Brgleza za predsedniškega kandidata. Medtem je premier Robert Golob po svetu stranke Gibanje Svoboda dejal le, da se GS želi aktivno vključiti v predsedniško kampanjo in bo v prvem krogu podprla neodvisnega kandidata. "Ta izjava Gibanja Svoboda je nujna, ker bi bilo sicer videti, kot da so v brezupnem položaju, nekoga morajo podpreti in mislim, da gre tukaj za igro "hard to get" (težko dobiti), da jih je treba malo prepričati," pa je Golobovo izjavo komentiral politični analitik Peter Gregorčič.

Po odstopu kandidatke Gibanja Svoboda Marte Kos se je na levi sredini izpraznil prostor v predsedniški tekmi. Socialni demokrati so po besedah njihove predsednice Tanje Fajon opravili še en napor in na četrtkovem svetu stranke potrdili evropskega poslanca Milana Brgleza za predsedniškega kandidata. V prihodnjem tednu pa naj bi bilo jasno, ali bosta Brgleza podprli tudi preostali koalicijski stranki.

Že sinoči, po svetu stranke Gibanje Svoboda, se je ideja o Brglezu kot skupnem koalicijskem kandidatu vsaj nekoliko razblinila. Predsednik vlade Robert Golob je dejal, da se želi Gibanje Svoboda aktivno vključiti v predsedniško kampanjo in bo v prvem krogu podprla kandidata. Ta bo, tako Golob, neodvisen kandidat: "Dobil sem pooblastilo sveta stranke, da se z vsemi neodvisnimi kandidati o naši podpori dogovorim v naslednjem tednu."

Za Brglezov uspeh na volitvah je, po mnenju političnih komentatorjev Mirana Videtiča in Petra Gregorčiča, podpora predvsem največje koalicijske stranke Gibanje Svoboda, nujna.

Kljub Golobovi izjavi po seji sveta stranke pa podpora Brglezu naj ne bi bila popolnoma izključena. Dobil naj bi jo lahko le, če ne bo kandidat ene stranke, torej SD, ampak bo postal neke vrste nestrankarski kandidat. Vseeno pa v Gibanju Svoboda v zameno za podporo naj ne bi več zahtevali Brglezovega izstopa iz stranke in odstopa z mesta evropskega poslanca.

"Ta izjava Gibanja Svoboda je nujna, ker bi bilo sicer videti, kot da so v brezupnem položaju. Nekoga morajo podpreti in mislim, da gre tukaj za igro 'hard to get', da jih je treba malo prepričati;" meni Gregorčič. Medtem Videtič: "Ali bodo, po domače povedano, 'naštrikali' zgodbo, v kateri bi bil on lahko kandidat koalicije. Jaz ne verjamem, ker so vse te možnosti po svoje poraz Gibanja Svoboda."

O podpori Brglezu pa bodo odločali tudi v stranki Levica. Luka Mesec je v četrtek dejal, da je z Brglezom dobro sodeloval in da ga bo v taki luči predstavil članom stranke, da pa je v rokah sveta stranke odločitev, ali bodo šli na predsedniške volitve s svojim kandidatom ali bodo podprli nekoga od zunanjih. Videtič ob tem meni, da bi bila edina normalna poteza Levice, da Brgleza podprejo. Na drugi strani pa je Gregorčič prepričan, da bi morala imeti Levica svojega kandidata: "Da bi v kampanji spet zavzela svoja radikalna stališča, ker bo sicer začela izgubljati svojo volilno bazo, kar se je že zgodilo, in če tega trenda ne bodo obrnili, se lahko zgodi, da na naslednjih parlamentarnih volitvah izpadejo iz parlamenta."

Svet stranke SDS podprl predsedniško kandidaturo Logarja

Je pa medtem svet SDS na današnji seji podprl predsedniško kandidaturo svojega poslanca Anžeta Logarja, so sporočili iz stranke. Logar bo sicer kandidaturo za predsednika republike, podprto s podpisi pet tisoč volivcev, vložil prihodnji teden, je sporočil v teh dneh.