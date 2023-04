Gregor Virant razkril, koga vidi kot prihodnost slovenske politike

Nekdanji minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant je sebe in nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja označil za preteklost, medtem ko Anžeta Logarja vidi kot prihodnost slovenske politike. Logar je po neuspehu na predsedniških volitvah januarja letos sicer napovedal, da namerava do poletja ustanoviti novo politično platformo, glede tega, kako napreduje njegov projekt, pa ostaja skrivnosten. Na vprašanje Siola je skopo odgovoril le, da "ni nič novega".

Nekdanji zunanji minister in predsedniški kandidat Anže Logar, nekdanji predsednik vlade Miro Cerar ter nekdanji minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant so se danes udeležili pogovora v sklopu 8. Akademije javnega sektorja, na kateri so med drugim razpravljali o tem, kaj pomeni biti na vrhu organizacij javne uprave in pomembnih državnih funkcijah.

Na okrogli mizi je razprava tekla tudi o trenutnem političnem položaju v državi. Cerar je javno že spregovoril o tem, da se v politiko ne namerava vrniti, enako je tudi Virant danes povedal, da se politike ne gre več. Dejal je, da sta s Cerarjem preteklost, medtem ko Logarja očitno vidi kot obraz prihodnosti slovenske politike.

Na dogodku 8. Akademija javnega sektorja so udeleženci spregovorili o svojih izkušnjah v javni upravi. Foto: Bojan Puhek



Logar je januarja letos napovedal, da namerava do poletja ustanoviti novo politično platformo, pri tem pa da se ne bo omejeval z nobeno svetovnonazorsko opredelitvijo.

Poslanec SDS je v zadnjem času veliko sestankoval. Med drugim se je sestal z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem, opazili pa so ga tudi z Virantom in Cerarjem. A Logar glede svojega političnega projekta ostaja skrivnosten. Na naše vprašanje je odgovoril le, da v zvezi s tem ni nič novega.