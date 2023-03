Kaj pripravljajo Logar, Virant in Cerar?

Anže Logar, Gregor Virant in Miro Cerar bodo 12. aprila skupaj nastopili na dogodku , ki ga pripravlja ljubljanska fakulteta za upravo. Spregovorili bodo o tem, kaj pomeni biti na vrhu organizacij javne uprave, in o pomembnih državnih funkcijah v Republiki Sloveniji.

Poslanec SDS Anže Logar, ki se mu je lani uspelo uvrstiti v drugi krog predsedniških volitev, je januarja napovedal, da namerava do poletja ustanoviti novo politično platformo. Po njegovih besedah bo šlo za "neko obliko široke razprave o ključnih temah, ki so razvojne narave, ki terjajo analizo aktivnega stanja, potem pa mogoče rešitve, ki vključujejo najširši mogoči spekter sogovornikov". Kot je še dejal za POP TV, se pri tem ne bo omejeval z nobeno svetovnonazorsko opredelitvijo.

Logar se je tako v preteklih mesecih po poročanju N1 že sestal z nekdanjim predsednikom vlade Mirom Cerarjem in nekdanjim predsednikom republike Borutom Pahorjem.

Logar, Cerar in bivši minister za javno upravo ter predsednik državnega zbora Gregor Virant bodo 12. aprila skupaj nastopili na 8. Akademiji javnega sektorja, ki bo potekala na fakulteti za upravo. Z akademijo želijo na fakulteti vzpostaviti platformo, s pomočjo katere bi spodbudili razpravo o izkušnjah v javni upravi in z javno upravo. Glavni organizator dogodka je prodekan za prenos znanja Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in vodja Akademije javnega sektorja Jernej Buzeti.



Med zanimivejšimi imeni, ki bodo nastopila na dogodku, najdemo tudi ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik in nekdanjo notranjo ministrico v vladi Mira Cerarja Vesno Györkös Žnidar. Dogodek bo povezovala voditeljica na TV Slovenija Valentina Plaskan.